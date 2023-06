Fallece la exprimera dama Luisa “Piti” Gándara

El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá confirmó el lamentable deceso de su esposa, la exprimera dama y pasada legisladora Luisa “Piti” Gándara quien padecía de cáncer y desde hace algunas semanas su condición se fue deteriorando.

Según indicó el exgobernador, Gándara solicitó que en su honor no se envíen flores y que cualquier muestra de afecto se hagan mediante donativos a las organizaciones sin fines de lucro Lee Conmigo, Convento de las Siervas de María en la calle Fortaleza y/o la Sociedad Americana del Cáncer a través de ATH Móvil.

“La familia agradece todas las muestras de apoyo y de cariño del pueblo durante este periodo y estará comunicando próximamente los detalles de las exequias fúnebres”, lee el comunicado publicado en la página de Facebook del exgobernador.

Esta semana, Acevedo Vilá había indicado en su podcast que la salud de la exprimera dama de Puerto Rico, Luisa “Piti” Gándara se ha fue “deteriorando rápidamente”.

Acevedo Vilá añadió que como familia se tomó la determinación para que Gándara no recibiera más medicamentos para tratar la metástasis de cáncer que padece desde hace unos meses “para evitar el dolor”.

“Hoy lamentablemente tengo que informarles que su condición de salud se ha ido deteriorando rápidamente, la enfermedad sigue avanzando, lo que ha venido acompañada con terribles momentos de dolor intenso, ante este cuadro y en conversación con sus doctores y siguiendo los deseos de ella, Gabriela, Juan Carlos y yo. Hemos decidido que ya no proceden tratamientos para su condición, que no es prudente traerla a casa y que todos los esfuerzos vayan dedicados a que en esta última etapa de su vida con nosotros la pase con todos los medicamentos y atenciones que sean necesarias para evitar el dolor”, expresó Acevedo Vilá en Facebook.

Desde el 2011 se le había diagnosticado inicialmente un cáncer del seno y en el 2016 y 2018, confrontó problemas de salud al detectarse que el cáncer de seno tenía metástasis en su colon.

Gándara Menéndez fungió como Primera Dama durante la incumbencia de su esposo el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá de 2005-2009. Durante este periodo, Gándara se destacó por su compromiso con la educación, el bienestar de la niñez y la protección del medioambiente, siendo reconocida en Estados Unidos e Hispanoamérica por sus iniciativas educativas innovadoras como el Programa Lee y Sueña.

A su vez, fue Representante por Acumulación por el Partido Popular Democrático del 2013-2016, periodo en que atendió con diligencia en su agenda legislativa políticas públicas en favor de la niñez temprana, las víctimas de violencia doméstica, la crisis social por el alza en casos de maltrato de menores, la prevención de la obesidad en niños y jóvenes y la protección del ambiente, entre otros. Fue defensora de los derechos de las personas LGBTTIQ+ y los derechos de la mujer.

Cursó estudios en la Academia Sagrado Corazón de Santurce y estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Pedagogía. Posteriormente, obtuvo una maestría en Educación de la Universidad de Florida. Luego de graduarse, trabajó como maestra de biología y durante 17 años fungió como especialista en tecnología educativa para la compañía multinacional IBM.

Expresan condolencias a la familia de la exprimera dama Luisa “Piti” Gándara

Presidente del Senado, José Luis Dalmau

“Mis más sinceras condolencias al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y a su familia, por el lamentable fallecimiento de Luisa “Piti” Gándara. Piti siempre fue una servidora pública incansable, que dedicó gran parte de su vida al bienestar de nuestros niños. En nombre del Senado, expresamos nuestro profundo pesar por esta pérdida tan significativa. Su aportación como primera dama y representante a la Cámara, nos deja una gran huella en el país. Nuestras oraciones están con Aníbal y su familia”, expresó Dalmau.

Jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz

La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, expresó su pesar tras el fallecimiento de Luisa ‘Piti’ Gándara.

“Desde el Poder Judicial expresamos nuestro pesar por el fallecimiento de la exrepresentante y ex Primera Dama, Luisa ‘Piti’ Gándara y extendemos nuestro abrazo solidario a su familia y amigos. Reciban sus hijos Juan Carlos y Gabriela y su esposo, el ex Gobernador Aníbal Acevedo Vilá y demás familiares, nuestras condolencias y solidaridad. Con la misma valentía que enfrentó el cáncer, lideró luchas vitales para la construcción de un Puerto Rico más equitativo y su trayectoria refleja su compromiso y enmarca su legado a esta sociedad, especialmente a la niñez, quien está en deuda con ella. En nuestro hogar nos conmueve su partida ya que fue una maestra en todo el sentido de la palabra, a quien Gina y yo admiramos por su perseverancia, entereza y sobre todo, por su defensa férrea de su familia y de los derechos humanos para todas las personas. Como madres de una niña y un niño, la deuda es grande, pues compartimos su convicción de que no hay una manera más poderosa para reducir las brechas y generar inclusión que a través de la lectura, y la educación”, expresó.