EEUU: Suspensión de citas para solicitar asilo fue por situación de seguridad en ciudad mexicana

McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — El gobierno de Estados Unidos dijo el martes que la razón por la que dejó de programar citas por app para solicitantes de asilo en el cruce fronterizo de Laredo, Texas, fue la “situación de seguridad” al otro lado de la frontera, en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press que el gobierno también considero otras “cuestiones operativas” no especificadas, “como una relativamente baja demanda de citas para ese lugar”.

El gobierno emitió la declaración un día después de que la AP informara del cambio, que entró en vigor el 3 de junio en el puerto de entrada de Laredo. Grupos humanitarios en Laredo dijeron que recientemente habían advertido al gobierno en reuniones tanto en persona como en videollamada sobre personas que controlaban el acceso al puerto de entrada en el lado mexicano y sobre migrantes que denunciaban haber sido extorsionados tras volar a Nuevo Laredo.

Solicitantes de asilo dijeron a la AP que funcionarios de inmigración mexicanos en Nuevo Laredo les quitaron sus documentos de viaje y los amenazaron con hacerles perder sus citas de asilo programadas si no les daban dinero.

Nuevo Laredo se encuentra en el estado mexicano de Tamaulipas, que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha advertido a los estadounidenses que eviten. Limítrofe con el extremo sur de Texas, Tamaulipas es una zona clave para el cártel del Noreste, antes conocido como cártel del Golfo.

La CBP no proporcionó detalles sobre la situación de seguridad en Nuevo Laredo ni indicó qué la diferencia de otras ciudades fronterizas mexicanas, incluida Tijuana, cuya alcaldesa decidió este mes buscar refugio en una base militar por su propia seguridad.

Tijuana, limítrofe con San Diego, tiene una de las tasas de homicidios más altas de México y es uno de los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México que recibe el mayor número de solicitudes de asilo a través de la aplicación CBP One. El presidente mexicano dijo que tanto la alcaldesa como el gobernador del estado de Baja California, donde se encuentra Tijuana, han recibido amenazas del crimen organizado.

Miles de solicitantes de asilo se encuentran atrapados en ciudades fronterizas mexicanas, esperando a que se les conceda una cita para presentar una solicitud en Estados Unidos, tras no poder hacerlo durante la pandemia de COVID-19 por una restricción de salud pública denominada Título 42. La restricción fue retirada el mes pasado.

Aunque el gobierno abrió algunas nuevas vías para la inmigración, el destino de muchas personas queda en gran medida en manos de la aplicación CBP One que se utiliza para concertar una cita en un puerto de entrada.

El gobierno dijo que continuaría abriendo 1.250 citas diarias mediante la reasignación de las plazas de Laredo a los otros siete cruces a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Se comprometió a respetar las citas en línea emitidas para el cruce de Laredo antes del cambio del 3 de junio. El gobierno programa las citas con dos semanas de antelación.

La CBP da prioridad a las personas con cita previa, aunque también se puede intentar la admisión en persona sin cita. Cualquiera que tenga una afección médica aguda o esté bajo amenaza inmediata de secuestro o muerte también puede pedir ser admitido en persona.

En Laredo sólo se emitió una fracción de las citas programadas en lugares como San Diego y Brownsville, Texas.

___

Watson reportó desde San Diego.