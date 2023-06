Claro anuncia ClaroFull que permitirá a los clientes combinar sus servicios

Claro anunció hoy el lanzamiento de ClaroFull, un nuevo ofrecimiento que le permitirá a clientes nuevos y existentes obtener ahorros y beneficios al combinar sus servicios de móvil, internet en el hogar, telefonía fija, y Clarotv+. Además, develaron su nueva embajadora de marca, la presentadora Alexandra Fuentes, quien figura como protagonista en sus nuevos comerciales de televisión y publicidad masiva.

“Estamos muy entusiasmados de presentarle al público nuestra nueva campaña ClaroFull, enfocada en los beneficios exclusivos que obtendrán los clientes que combinen sus servicios de comunicación con nosotros. Al comparar, los clientes se darán cuenta que, por el precio de nuestro bundle 4Play de cuatro servicios, otras compañías tan solo le ofrecerán uno. Los invitamos a que sean parte de ClaroFull como lo hizo Alexandra, cambiándose, combinando y ahorrando”, expresó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro.

Con esta nueva propuesta, los clientes que actualmente tienen servicio móvil de Claro, y opten por adquirir servicios de internet en el hogar, recibirán el doble de la velocidad contratada dependiendo de la tecnología disponible en el área que resida, hasta $200 para pago de penalidad y hasta $150 de bono de portabilidad al cambiar su línea telefónica residencial a Claro.

Por su parte, la presentadora Alexandra Fuentes dijo estar fascinada con esta campaña. “Desde el día 1 me sentí como si fuera parte de ustedes de siempre y la realidad es que este [nuevo servicio] me permite ser más eficiente en mi vida con todo esto que me está permitiendo al cambiarme hay combinar y a lograr así que estoy fascinada”, aseguró.

Por otro lado, los clientes que tienen servicio de internet en el hogar con Claro, y decidan agregar una línea móvil, recibirán un bono de hasta $700 para el pago del balance de su smartphone activo con la competencia, $150 de bono de portabilidad por cada línea móvil que traigan a Claro, y podrán elegir gratis uno de los siguientes accesorios: un Nokia Bacon Wi-Fi Mesh o un Dongle de Clarotv+ en velocidades de 300 megas o más.

Los clientes nuevos y existentes de ClaroFull que combinen recibirán, además: 10% de descuento en accesorios y tablets, acceso exclusivo a ofertas especiales y lanzamientos antes de que estén disponibles al público en general, financiamiento de baterías solares, televisores y piscinas, $O cargos en activación y $10 en bono mensual para que se suscriban a alguna de estas opciones: Netflix, HBO, Hulu o Amazon Prime, o la mensualidad de un Smartwatch, entre otros.

A tono con este ofrecimiento, los clientes se podrán conectar al nuevo 4play: internet en el hogar ahora con doble velocidad; 100 megas de download y 50 megas de upload, telefonía fija Ilimitada en Puerto Rico y Estados Unidos, Clarotv+ con plan Ultra Esencial que incluye canales locales y cadenas de EE. UU más importantes, y el plan todo Ilimitado con smartphone gratis por $88.98 al mes.

De igual forma, el principal ejecutivo de Claro aseguró que han estado reforzando sus líneas desde el huracán María para estar preparados en las temporadas de huracanes.

“Lo que estamos haciendo es reforzando con generadores en todas partes dejando listos los acuerdos para el rellenado de diesel a todos los tanques y acelerando la entrada de la fibra óptica por encima de las líneas de cobre que se las roban mucho y eso hace que muchas zonas de momento tengan averías. El cobre, recordemos, es un metal que se lo roban y se vende fuera de Puerto Rico y el cobre en cuanto lo pican pues dejan a mucha gente incomunicada”, dijo y añadió que actualmente tienen colaboración con la policía de Puerto Rico.

Para más información acceder a la sección de ClaroFull en nuestro portal claropr.com, llame al 787-775-0000, o visite cualquiera de nuestros Centros de Atención al Cliente, tiendas o agentes autorizados alrededor de la isla.