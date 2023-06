Protagonistas de The Walking Dead: Dead City hablan de la nueva serie y de sus personajes

The Walking Dead: Dead City es una nueva serie centrada en dos personajes favoritos de los fans y rivales desde hace mucho tiempo, Maggie y Negan, interpretados por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan. Se trata de un viaje emocional, aterrador y emocionante al epicentro de la mayor manada de zombis en busca de Herschel, el hijo secuestrado de Maggie.

La temporada nos lleva por todo Manhattan, desde la Estatua de la Libertad hasta el túnel Lincoln, pasando por el Empire State Building. Maggie y Negan luchan por las calles y se lanzan en tirolina por encima de las manadas de zombis en una loca carrera por conseguir sus objetivos. El creador y productor ejecutivo Eli Jornè ha creado una historia que sólo puede contarse en el universo de “The Walking Dead”, haciendo honor al legado de esta franquicia.

Metro tuvo la oportunidad de hablar con los actores principales, que nos dieron una idea bastante clara de lo que podemos esperar de esta nueva serie.

P: ¿Qué tan confiable es Negan en esta nueva escenografía?

Jeffrey Dean Morgan (JDM): Hasta ahora, sólo han sido como ocho años de tratar de averiguar eso. Creo que lo divertido del personaje de Negan es que nunca lo sabes. Nunca sabes realmente lo que está tramando, lo que tiene bajo la manga y cuáles son sus planes. Y eso es parte de lo que creo que jugamos en la serie. Y los personajes se necesitan mutuamente de diferentes maneras. Así que si confían el uno en el otro es algo secundario. Tienen que estar el uno con el otro, y gran parte del drama viene de ahí. No creo que mienta mucho. ¿Tiene sentido? No sé si confiaría en él, pero no es un mentiroso.

P: ¿Qué va a hacer “Dead City” de forma diferente a “The Walking Dead” y qué sensación va a cambiar en el planteamiento de la historia?

Lauren Cohan (LC): Aquí, realmente llegamos a profundizar, en términos de Maggie y Negan y lo que pasó entre ellos, y hacia dónde van. Creo que hay un límite de tiempo cuando tienes 20 personajes diferentes. En “The Walking Dead”, estuvieron en Atlanta, pero la serie nunca vivió realmente en un entorno urbano. Así que nos hemos centrado en eso. Descubres muchas cosas nuevas en cuanto a lo claustrofóbica que puede ser una ciudad. Creo que en el teaser, tienes los puntos de referencia de Nueva York. Pueden ocurrir muchas cosas nuevas para los caminantes y para los seres humanos, para estas personas que llevan mucho tiempo en el bosque. Y es realmente frío y desconocido para todos los personajes. Nosotros, como público y como personajes, nos hemos acostumbrado a estar en el abrazo de los bosques de Georgia. Y lo que me gusta de la serie en Nueva York es que es poco acogedora. Nos vemos obligados a hacer algo, pero no hay nada demasiado acogedor. Creo que eso se nota en la serie.

También tenemos un nuevo terreno emocional porque nos encontramos con ellos de nuevo unos años después. Exploramos las nociones de perdón, de seguir adelante con tu vida y de enfrentarte a tus propios demonios.

“Hay tanto trauma, tanto dolor y rabia en ambos lados. Creo que es algo con lo que, para bien o para mal, todos podemos conectar. Y si contamos una historia más amplia sobre cómo navegar tu camino a través de algo así, entonces tal vez pueda llegar a la gente.” — Jeffrey Dean Morgan, actor estadounidense.

P: Estamos en una época diferente a la de 2010. ¿Influyó la pandemia en la forma de plantear emocionalmente la historia?

JDM: Mira, lo que me entusiasmó de Maggie y Negan es que son dos personajes que están enfrentados en muchos sentidos. No confían el uno en el otro. Tienen mucha historia entre ellos. Y si estamos hablando de cómo se siente el mundo hoy en día, a veces se puede sentir así en la mesa de Acción de Gracias. Me parece una historia muy pertinente sobre dos personas enfrentadas de una forma tan dramática. Hay mucho trauma, mucho dolor y rabia por ambas partes. Y creo que es algo con lo que, para bien o para mal, todos podemos conectar. Y si contamos una historia más amplia sobre cómo abrirse camino a través de algo así, quizá pueda llegar a la gente. Por eso me siento muy unido a esta historia y me parece una historia que se quiere contar hoy.

P: Negan fue introducido en el mundo de “The Walking Dead” a través de uno de los momentos más horribles de la historia de “The Walking Dead” y eso resonó entre los fans y todavía lo hace. ¿Podría hablarnos de cómo ha repercutido ese momento en su interpretación del personaje?

JDM: Creo que lo mejor de Negan en este papel, para mí, es lo mucho que ha cambiado desde el día en que salió de la caravana. No pensaba que seguiría formando parte de este mundo. Pero creo que Scott, Eli y otros guionistas, lo que han hecho es realmente dar cuerpo a un personaje que vivía más allá de los cómics. Y eso fue algo difícil de hacer con Negan. Realmente sólo vemos un lado de él con lo que Kirkman hizo, y ese es el “RV clearing”. Esa escena cambió mi vida, literalmente, de muchas maneras. Y todavía me cagan por eso. (*Risa*) Vivo en Nueva York y por eso camino por esas calles y la gente que está allí me recuerda a diario que Glenn era su personaje favorito. Dicho esto, sin embargo, el viaje que Negan ha hecho y donde se encuentra ahora en “Dead City” es un lugar muy lejano de donde lo conocimos. Y, sin embargo, sigue siendo ese tipo. En los dos últimos años, Negan ha hecho todo lo posible por encajar y encontrar su camino en esta comunidad.

P: Lauren, ¿qué te aclaró el tiempo que te alejaste de la franquicia en cuanto a lo que valorabas de formar parte de este mundo?

LC: Ser productor ejecutivo, como Jeff y yo, es muy divertido. Creo que ha sido muy bueno porque la responsabilidad con esta nueva serie ha sido un honor. Todo lo que funciona con ‘The Walking Dead’ y que los fans quieren, y que nosotros queremos compartir, y cómo queremos contar la historia, y luego darnos algo incómodo y sorprendente. Eso viene de este mundo de ‘The Walking Dead’. Soy una persona que presta atención a las pequeñas cosas y tener la oportunidad de devolverlo y volcarlo en el trabajo, no sólo como actor, sino también en ideas para todo lo que estamos haciendo, en términos de cómo promocionamos la serie, cómo trabajamos en ella y cómo desarrollamos la próxima temporada, ha sido muy gratificante. Es un nivel extra de inversión. Creo que una gran parte de lo que ocurre en “The Walking Dead” es esta especie de centro de atención itinerante con tantos habituales de la serie. Eso lo hace muy interesante y da pie a muchas historias interesantes.

“Tener una franquicia, un personaje, una serie y una relación que atraiga a la gente y que nosotros sigamos aportando y encontrando cosas que escribir es bastante raro.” — Lauren Cohan, actriz británico-estadounidense.

El tiempo que pasé fuera de la serie me mostró, en primer lugar, la recompensa de una larga relación tanto con “The Walking Dead” como con Jeff, que ahora tenemos que actualizar de una forma tan nueva. Y dos, no podría haberlo imaginado mejor. Fue muy divertido para mí, porque en realidad no me metí en el mundo de la interpretación pensando en ser una actriz dramática que enviuda. No era lo primero en mi lista, pero hay una parte de mí a la que le encantan las cosas desenfadadas y tontas, pero creo que la verdad es que no llevaría aquí tanto tiempo si no me encantara el dolor. Tener una franquicia, un personaje, una serie y una relación que atraiga a la gente y que nosotros sigamos dando y encontrando cosas que escribir es bastante raro.

P: Parecía que uno de los retos de “The Walking Dead” a medida que la serie maduraba era convencer a la gente de que podían empezar a verla si no lo habían hecho antes. Ahora que están tomando esta franquicia y están creando todas estas otras series, ¿cómo convencen a la gente de que pueden adentrarse en el mundo de “The Walking Dead” con esta serie, cuando es una franquicia que existe desde hace tanto tiempo y estos personajes tienen tanta historia?

LC: Es un mundo nuevo. Eso es parte de la diversión de Nueva York. Creo que crecemos pensando en cómo sería ir a Nueva York y hay un poco de esa magia en la serie. Creo que, de ese modo, la serie se reinventa a sí misma. La relación es la relación, y hay toda esa historia que va a ser muy rica y prometer mucha historia y emoción, pero también es un mundo nuevo, nuevos personajes, nuevos supervivientes, nuevos caminantes. No quiero prometer demasiado. Pero hay tantas cosas nuevas que creo que cualquiera puede meterse en ellas.

P: “Walking Dead” fue una de las series mejor valoradas de la televisión y cuando terminó, por supuesto, los índices de audiencia no estaban a ese nivel. ¿Qué aprendió sobre la progresión de la serie?

LC: En parte tuvo que ver con la forma diferente en que la gente consume la televisión, aunque “Walking Dead” es una bestia extraña como “The Office” o “Grey’s” o, ya sabes, una serie de programas que las nuevas generaciones descubren a diario. “Walking Dead” tenía dieciséis episodios al año, los domingos por la noche, y así era como se veía. Ahora estas series tienen temporadas de seis episodios y las ves cuando quieres. La forma dicta el contenido. Es una forma diferente. Es otra forma de contar las historias. No es la televisión de 2010. Es la televisión de 2023, y hemos estado haciendo estos descubrimientos sobre cómo contar estas historias de manera muy, muy diferente para el público de hoy.

18 de junio

Es la fecha en la que se estrenará The Walking Dead: Dead City en AMC.