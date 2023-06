Proyecto Dignidad presenta mociones de oposición al Plan de Ajuste de Deuda de la AEE ante el Tribunal Federal

Miembros del Proyecto Dignidad presentaron cientos de mociones de oposición al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) frente al Tribunal Federal. Estas mociones fueron presentadas en respuesta al proceso de quiebra de la AEE, sometido por la Junta de Supervisión Fiscal ante dicha institución jurídica.

Aseguraron que el partido ha llevado a cabo una organización intensiva en los últimos días para recopilar mociones de oposición en todo Puerto Rico y presentarlas ante el Tribunal Federal. Exhortaron a sus miembros y a todos los puertorriqueños a expresar su oposición a este plan de ajuste. Además, destacaron la importancia de actuar y asegurarse de que sus voces sean escuchadas, así como oponerse a lo que consideran “un perjuicio contra el pueblo”. También denunciaron la falta de acción y responsabilidad del gobernador en la defensa del pueblo que lo eligió.

“Desde que el partido comenzó, una de nuestras principales propuestas es que necesitamos proveer a Puerto Rico energía que sea confiable y a un precio razonable. Nos hemos opuesto a los distintos planes de ajustes que ha sometido la Junta de Supervisión Fiscal con relación al proceso de quiebra, porque entendemos que las propuestas han sido irrazonables y no han tomado en consideración el efecto que puede tener o que tendrá a largo plazo en las familias y en las comunidades en Puerto Rico. El proveer energía a un costo razonable para los puertorriqueños es importantísimo y es clave para poder crecer económicamente; para poder tener una calidad de vida. Esto es algo que tiene que tomar en consideración en su adjudicación en el proceso de quiebra la jueza Taylor Swain”, expresó el licenciado Juan Manuel Frontera Suau, vicepresidente de Proyecto Dignidad.

Frontera Suau, afirmó que “continuamos manifestando nuestra oposición al gobierno de Pedro Pierluisi, a la Junta de Supervisión Fiscal y a la jueza Taylor Swain, y nos oponemos firmemente a este plan de ajuste presentado. Creemos que este plan debe reducir aún más la deuda de la AEE para garantizar que, aunque se cumpla con un pago mínimo, se pueda asegurar el crecimiento de nuestra economía y ofrecer garantías a los ciudadanos y comerciantes”.

El aumento sería del 30% de la luz y un 15% será utilizado para pagar las pensiones de los empleados jubilados y la otra parte para la deuda de la corporación.

Por su parte, la senadora Joanne Rodríguez Veve dijo que no se trataba de no pagar si no pagar lo que sea razonable. La senadora subrayó que no se trata simplemente de un incremento en una factura individual, sino de una carga adicional que se añadiría a todos los aspectos de la vida cotidiana. El aumento en el costo de vida afectaría a los consumidores en general, y podría generar dificultades financieras adicionales.

“El costo de vida va a aumentar, lo que usted va a tener que pagar en su casa o en su oficina más el costo de vida que va a aumentar, empobreciendo cada vez más a las familias puertorriqueñas”, vociferó Rodríguez Veve.

El presidente y fundador de Proyecto Dignidad, reiteró que, “Es crucial que el pueblo reconozca el peligro que enfrenta y exprese su repudio de manera enérgica. Nuestra plataforma política se basa en garantizar un sistema de energía en Puerto Rico que promueva el crecimiento económico y la calidad de vida para todas las familias y comunidades del país”.