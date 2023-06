Gobernador advierte que cambios administrativos en la CEE deben tener el visto bueno de la Junta

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia afirmó el lunes que cualquier cambio administrativo en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) necesita ser aprobado por la Junta de Control Fiscal (JCF) y debe estar en línea con los Planes Fiscales establecidos.

“Parte de los cambios aquí vienen por exigencias de la Junta Fiscal, exigencias fiscales”, explicó el gobernador en respuesta a las preguntas de la prensa.

Subrayó que no es necesario mantener una estructura grande en años no electorales y que los gastos deberían concentrarse en los años electorales. “Aquí hay cosas que no controlamos, lo exige el plan fiscal del gobierno”, añadió.

Además, el gobernador insistió en que los alcaldes deben estar dispuestos a unirse en consorcios, ya que a partir de 2025 se reducirán o eliminarán los fondos de equiparación para los ayuntamientos.

“Entiendo que la Junta, la intención de la Junta hasta el momento, es asistir a los municipios que tengan sus finanzas comprometidas, pero a cambio de un acuerdo para lograr mayor eficiencia”, declaró.

Propuso varios ejemplos de áreas donde los municipios podrían consolidarse, incluyendo la recolección de basura, la policía y las subastas y compras. “La Junta está dispuesta a darles el capital semilla a los consorcios para arrancar y luego esos consorcios lograrían unos ahorros y unas eficiencias a los municipios”, concluyó el gobernador.

Estas declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa para anunciar la remodelación de los Baños de Coamo.