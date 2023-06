Se llena de Orgullo el poblado de Boquerón

El poblado de Boquerón una vez más contó con una gran asistencia que celebró en esta ocasión la Parada de Orgullo Boquerón 2023 como parte del Festival LGBTQ+ del oeste.

Las madrinas de la tradicional parada fueron Yizette Cifredo y Johanna Rosaly.

“Con mi cómplice y amado @vsantiago7 y con @pedrojulio, a quien me agradezco infinito este honor que me hacen”, compartió Cifredo en redes sociales junto a dos fotos junto a su esposo Víctor Santiago y activista de los derechos de la comunidad LGBTTQ+, Pedro Julio Serrano.

Por otro lado, Olga Orraca Paredes y Osvaldo Burgos Pérez fueron reconocidos como mariscales. Paredes es una reconocida activista que ha labrado caminos de equidad y justicia por más de 30 años. Burgos Pérez, por su parte, se ha destacado en el ámbito de los derechos humanos por las pasadas décadas.

“Recibo el honor de ser Gran Mariscal de esta edición de Orgullo Boquerón como un reconocimiento a los muchos años de defensa y lucha por los derechos de nuestras comunidades. Pero este trabajo siempre ha sido en colectivo, así que lo recibo no como un reconocimiento individual sino como un reconocimiento a toda esa gente con la que de una forma u otra he colaborado. De igual manera, asumo ser Gran Mariscal de esta parada como un compromiso de resistir para no retroceder en lo que hemos adquirido y de seguir batallando por lo que nos falta, hasta la Equidad”, dijo Burgos Pérez.

Orraca Paredes, al aceptar su reconocimiento, dijo que “participo de esta actividad de visibilidad y celebración, entusiasmada y honrando a todas las personas, en especial a las lesbianas, que en esta zona oeste han puesto sus cuerpas, sus energías y su tiempo por adelantar el trabajo para que la sociedad sea más equitativa”.

En tarima, la animación recayó en Bryan Villarini, Alex Torres, Desiré Cardoza, Carla Cristina y Magda. Mientras los espectáculos artísticos estuvieron a cargo de Pedro Capó, Rainao José Alfredo, Soleylis y DJ Xtasys.

Ayer, en tanto, los asistentes disfrutaron de las primeras Trans Olimplayas en el balneario de Boquerón.

No obstante, el festejo comenzó el jueves con la presentación de varios artistas como La Secta All Star, La Tribu de Abrante, Las Atípicas, Neysa Blay y José Alfredo. También compartieron su talento Awilda, Kary Hernández, Alesi Díaz, El Golpe, Bomba Clandestina, Rubén Rolando Jessie La Mala y Johnny Ray.

“Estamos de celebración al cumplir veinte años del mejor y más grande evento LGBTQ+ de Puerto Rico y del Caribe. Este año tiraremos la casa por la ventana, ya que lo que comenzó como un acto de cientos de personas ya se ha convertido en un evento de clase mundial que atrae a decenas de miles. Por ser nuestro vigésimo aniversario, añadiremos un día adicional comenzando las festividades desde el jueves 8 de junio. Les esperamos a todes del 8 al 11 de junio en el Poblado de Boquerón en Cabo Rojo”, había adelantado Serrano, portavoz de Orgullo Boquerón.

Orgullo Boquerón es producido por Mújica Group. El evento cuenta con el endoso del Municipio Autónomo de Cabo Rojo, su alcalde, Jorge Morales Wiscovitch, y la vicealcaldesa, Ivette Rodríguez. Al igual que cuenta con el apoyo de la Asociación de Comerciantes de Boquerón.