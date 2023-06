Reemplazo de unidades de acondicionadores de aire en Comandancia de Humacao supera los $5 millones

El director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), licenciado Yamil Ayala Cruz anunció que esa agencia llevará a cabo una nueva subasta para el reemplazo de todas las unidades de acondicionadores de aire en la Comandancia de la Policía de Humacao.

Mientras eso ocurre, trabajadores de la AEP realizaron labores de reparación a las unidades existentes.

“Estamos conscientes de que las reparaciones realizadas a finales de mayo por trabajadores y técnicos de la AEP, no son permanentes. Las obras que se van a subastar son para el reemplazo de las unidades existentes y la instalación de nuevos equipos que puedan resistir las condiciones ambientales de un municipio costero, que requieren unos trabajos especializados para evitar la corrosión de los equipos”, explicó Ayala Cruz.

Trabajadores de la Autoridad de Edificios Públicos de las regiones de Humacao, Caguas, Guayama y Ponce laboraron la pasada semana en la reparación de varias de las unidades de acondicionadores de aire de la Comandancia de la Policía en Humacao restableciendo su operación para diversas áreas del edificio.

“La Autoridad de Edificios Públicos realizó un proceso de subasta para la adquisición e instalación de nuevos acondicionadores de aire y otras mejoras permanentes a la planta física de la Comandancia de la Policía en Humacao. El plan prioritario, consistía en hacer un proyecto que abarcara otras mejoras y el reemplazo con unidades nuevas, pero los licitadores interesados en hacer el proyecto cotizaron todos cantidades que excedieron por más de un 40 por ciento el presupuesto para este proyecto. Esta situación obligó a la AEP a realizar ajustes en el alcance de la obra”, aseguró.

El director ejecutivo de la AEP, dijo que “reconozco la urgencia de atender esta situación y en lo que se lleva a cabo la nueva subasta y otros trámites administrativos para adelantar la obra, la Autoridad hizo una requisición para la compra de materiales y poder reparar los existentes a la brevedad posible”.

Negociado de la Policía adeuda 6.6 millones a la AEP

De otra parte, Ayala Cruz señaló que el Negociado de la Policía de Puerto Rico adeuda $6.6 millones de dólares en arrendamiento a la AEP. El canon de arrendamiento es de $.63 centavos el pie cuadrado, situación que limita la capacidad económica de la AEP para poder dar mantenimiento y realizar mejoras a las comandancias y cuarteles.

“El canon de arrendamiento para las agencias no se revisa hace más de 20 años. No responde al mercado actual de arrendamiento, ni a los costos de materiales para obras de mantenimiento. Le notificamos a la Junta de Supervisión Fiscal esta situación y presentamos un plan para la revisión de los cánones de arrendamiento que pagan las agencias del gobierno a la AEP, para que podamos cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades, pero aún no hemos tenido respuesta.

La AEP continuará trabajando de la mano con el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, para mejorar las condiciones de trabajo de todos los policías, concluyó.