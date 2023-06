“No me voy”: Donald Trump seguirá en la carrera a la Casa Blanca aunque lo condenen

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha asegurado que tiene intención de seguir hasta el final en la carrera electoral a la Casa Blanca aunque sea condenado en alguna de las dos imputaciones bajo las que se encuentra.

“Yo de aquí no me voy. Si me hubiera ido lo habría hecho antes de presentarme al principio, en 2016. Ahí sí que fue difícil. En teoría, era imposible”

— Donald Trump