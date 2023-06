Encuentran cadáver de hombre en expreso PR-52 de San Juan

Las autoridades informaron que investigan un incidente con un hombre muerto, el cual fue reportado a eso de las 7:34 de la mañana del jueves, en la carretera PR-52, en el pueblo de San Juan.

De acuerdo al reporte preliminar, la Policía recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, donde alertaron sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre, quien no ha sido identificado.

Al momento, este caso se investiga como una muerte sin determinar ya que no presenta signos de violencia visibles y será el protocolo de autopsia el que determine las causas del deceso.

Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, y el fiscal de turno, tienen a cargo la pesquisa.

Se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude al esclarecimiento de casos favor de llamar al 787-343-2020. También, pueden escribir a través de Twitter en @PRPDNoticias o Facebook en www.facebook.com/prpdgov

Arrestan a padres de menor que llegó sin vida a hospital en Ponce

La Policía arrestó en la madrugada del jueves a los padres de una menor de 2 años que llegó muerta al hospital San Lucas en Ponce.

“Hay un maltrato que se ve a simple vista. Hay unas laceraciones, hay unos hematomas. Y, pues las declaraciones de ambos padres no concuerdan, entre otras cosas”, dijo el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, Daniel Justiniano en entrevista radial (Radio Isla).

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche confirmó que se evalúa si hubo abuso sexual.

“Este caso lo que hace es hablar de nosotros como sociedad”, lamentó la funcionaria.

Reiteró el llamado a optar por la entrega voluntaria, si la familia, por la razón que sea, no puede cuidar a un menor de edad.

“Nosotros lanzamos una campaña de entrega voluntaria y estamos planteando que si necesitas ayuda y no puedes cuidar a tu menor o en tu entorno familiar hay circunstancias que no te permiten criar a tu hijo hay ayudas. Busca ayuda, hay diferentes agencias, vamos a buscar la ayuda. Si no puedes, pues hay unos procesos legales de entrega voluntaria”, sostuvo.

Mencionó que la hermanita de 3 años de la menor fallecida está bajo custodia del Estado.

Según el reporte de la Policía, el incidente ocurrió en el residencial Bahía en Guayanilla. La madre de la menor alegó que la niña sufrió una caída y la llevó al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Guayanilla. Posteriormente, fue trasladada al Hospital San Lucas de Ponce, donde se certificó su fallecimiento.