Jenniffer González se expresa en contra del Plan de Ajuste de la Deuda para la AEE

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, se mostró en contra Plan de Ajuste de la Deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se discute en estos momentos en la sala de la jueza federal Laura Taylor Swain.

“No debe ser aceptable tener múltiples apagones, no debe ser aceptable no saber cuántos tienen luz o cuántos no tienen luz y tampoco debe ser aceptable que en Puerto Rico paguemos la electricidad más cara que en muchas otras jurisdicciones. Ya de por sí, tenemos interrupciones en el servicio, antes era la excusa de que tenían animalitos en los contadores, ahora la excusa es que hace demasiado calor que los sistemas se salen. La realidad es que la recomendación que están haciendo en la Junta de Supervisión Fiscal para manejar el problema de deuda y de la bancarrota es que le aumentemos la factura nuevamente porque ya se ha aumentado en dos, tres ocasiones al pueblo de Puerto Rico, yo tengo que decirles que estoy en contra de ese Plan de Ajuste”, expresó a través de un mensaje en vivo en Facebook.

Ayer, en la vista del proceso de Título III que el Gobierno de Puerto Rico vislumbra ante la Corte federal de Quiebras, tanto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como el grupo Ad Hoc de bonistas esbozaron sus argumentos ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain sobre a cuánto realmente asciende la deuda total de la corporación pública, entre otros asuntos.

En el proceso de argumentación legal que tuvo lugar ayer en la sala de la magistrada se debatió el tema de sobre a cuánto asciende concretamente la deuda total que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) adeuda a sus bonistas, ello luego de que en marzo pasado la Taylor Swain concluyera que a esos acreedores no los amparaban los derechos que habían alegado.

No obstante, la jueza Taylor Swain recesó hasta hoy, miércoles cuando continuó el proceso que marcará los términos de la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico y, subsecuentemente, la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) para la corporación pública.

La decisión determinará la cantidad del cargo híbrido que los abonados al servicio de la AEE tendrán que pagar en la factura de electricidad, así como el cargo adicional que se establecería para sufragar las pensiones de los empleados retirados de la AEE.