Berklee en Puerto Rico otorga $3.7 millones a estudiantes participantes

Llenando a capacidad el teatro Julio César Ortiz García de la Escuela Libre de Música Antonio Paoli en Caguas, sobre 200 participantes demostraron las destrezas musicales que desarrollaron y reforzaron durante su participación en la vigesimoctava edición de Berklee en Puerto Rico. El programa de educación musical, producido por la organización sin fines de lucro Make Music Happen, culminó este lunes, su semana de oferta académica y cultural con el concierto y graduación de los estudiantes.

Al cierre de la ceremonia, Damien S. Bracken, decano de admisiones de Berklee College of Music, otorgó un total de 35 premios a participantes de Berklee en Puerto Rico. Entre ellos se encuentran Jahdiel Avilés Pomales por desempeño excepcional al participante más joven del programa. Siete estudiantes recibieron una beca para participar del programa de verano Aspire: Five-Week Music Performance Intensive de Berklee en el próximo junio de 2024, con un valor de $6 mil cada una. Ellos son Mía Cruz Rodríguez, Juliette Mercado, Logan Lilly Rivera Rosario, Valeria Morales Quiñones, Kenneth Merced Fuentes, Luis Yessica Pizarro Fargas, y Carlos Alberto Medina López.

Tres estudiantes recibieron ayuda financiera para cursar un programa de bachillerato en Berklee College of Music, con un valor anual de $20 mil por cuatro años cada una. Ellos son Emily Figueroa, Amanda Hernández Soto, y Lucia Jirau. Dos estudiantes recibieron ayuda financiera para cursar un programa de bachillerato en Berklee, con un valor anual de $25 mil por cuatro años cada una. Ellos son Ángel Figueroa Ojeda y Francisco Castillo Miranda. Diez estudiantes recibieron ayuda financiera para cursar un programa de bachillerato en Berklee, con un valor anual de $30 mil por cuatro años cada una. Ellos son Adrián Alvarado, Gabriel López Pérez, Manuel Pagán Pérez, Sofía Ramos Rodríguez, Luis Morales Peña, Jaimaris Vélez Medina, Joseph Vázquez Rivera, Joaquín del Río Defilló, Omar Becerril Berríos, y Angelina Ortiz.

Seis estudiantes recibieron becas de estudio para cursar un programa de bachillerato en el Berklee College of Music, con un valor anual de $35 mil por cuatro años cada una. Ellos son Diego Díaz Del Valle, Adriel Martínez Polanco, Caleb Meléndez Molina, Roberto Peña, Desirée Moya Derkoyorikian, y Francisco Arenas. Finalmente, seis estudiantes recibieron becas completas de estudio para estudiar en el Berklee College of Music, con un valor anual de $50 mil por cuatro años cada una. Ellos son Ricardo Baralt, Ricardo Delgado Jaime, Liam Rivera, Roig Alexis Berrios, Yelipsi Tirado Morales, y Joseph Montalvo De Jesús.

“A nombre de la junta de directores de Make Music Happen, agradezco a toda la faculta de Berklee, al Muncipio de Caguas, a su alcalde, William E. Miranda Torres, al Departamento de Educación de Puerto Rico, y a nuestra heroína de esta edición de Berklee en Puerto Rico, la doctora Nélida Hernández, directora de la Escuela Libre de Música Antonio Paoli”, expresó Luis Álvarez Fiol, presidente de Make Music Happen. “También tengo que agradecer a los padres de los estudiantes participantes, porque son ustedes quienes hacen posible que sus hijos puedan vivir la ilusión de lo que estamos haciendo aquí. A todos los papás, a todas las mamás, que están encima de ustedes, ‘ensaya, practica, te llevo, te traigo, afina’, a todos ustedes, muchas gracias. Finalmente, se habla de que la juventud es el futuro de nuestro país. Con el futuro que trabajen otros, nosotros dedicamos y trabajamos con el presente, con el hoy, y con el ahora. Y a muchos de ustedes les va a cambiar la vida en los próximos 20 minutos. Gracias, y éxito”, concluyó Álvarez Fiol.

“La colaboración con el Municipio de Caguas, y la celebración de estos eventos en sus distintas instalaciones, nos ha acercado a jóvenes de diferentes regiones de Puerto Rico”, destacó Héctor I. Rosa, miembro de la junta de directores de Make Music Happen. “Contamos con la participación de estudiantes de municipios como Hatillo, San Juan, Yauco, también Ceiba, Toa Alta, Humacao, San Sebastián, Ponce, entre otros. Hemos alcanzado talento de toda la Isla”.

Por primera vez, la ciudad de Caguas fue la anfitriona del programa Berklee en Puerto Rico. Este programa cuenta con una serie de talleres para estudiantes de música ofrecidos por profesores de la reconocida institución educativa Berklee. Estos talleres se basan en el método de instrucción musical de Berklee, e incluyeron una amplia variedad de conocimientos en música, como teoría, entrenamiento auditivo e improvisación, entre otros. También, se ofreció una serie de seis conciertos y cuatro talleres, libres de costo y abiertos al público, titulados JazzFest en Caguas y Making Music… After Hours, respectivamente. La coordinación de todos estos eventos fue trabajada en alianza con el Departamento de Educación de Puerto Rico, el Municipio Autónomo de Caguas y la Escuela Libre de Música Antonio Paoli.

“No saben la emoción que siento de estar aquí, y doy gracias a Dios por esta oportunidad extraordinaria. Me emociona y me honra presenciar este cierre de la jornada de aprendizaje para los jóvenes participantes”, expresó el honorable William E. Miranda Torres, alcalde de Caguas. “Hay una frase que escuché en una ocasión, y comparto con ustedes, ‘las oportunidades definen nuestra vida, incluso las que se nos van’. Me parece que esta ha sido una gran oportunidad. Los estudiantes que tuvieron el privilegio de ser parte del programa Berklee en Puerto Rico en Caguas, siéntanse orgullosos de lo que han logrado, y de recibir experiencias y conocimiento de alto nivel. Los felicito por haber sido seleccionados por el brillo que demuestran gracias a su talento, y por todas esas oportunidades que definirán su vida. Gracias por regalarle a nuestra ciudad, y a su gente, su arte a través de los conciertos. Nuestro país tiene una enorme cartera de talento, y ustedes son prueba de ello. A los padres, yo pienso que no hay emoción más grande que ver a un hijo seguir alcanzando metas e ir por buen camino. Los felicito por animar y apoyar el talento de sus hijos e hijas. Les deseo que se multipliquen las oportunidades para sus seres queridos, y los momentos de gran emoción para ustedes. Estoy seguro de que la ruta hasta aquí ha requerido sacrificios, desvelos, sudor y lágrimas. Gracias”, concluyó el alcalde Miranda Torres.

A través de su existencia, Berklee en Puerto Rico ha recibido el apoyo de varias entidades que le han permitido al programa continuar realizando su misión educativa. Entre ellas se encuentran Fundación Banco Popular y Liberty Foundation. Otros colaboradores incluyen Delta Airlines, HUB International, Wichie Sound Performance, Alfa 2.0, Good Bunny Foundation, y PRLinks Communications, entre otros. El programa también recibe apoyo logístico del Conservatorio de Artes del Caribe (CAC), un socio global de Berklee College of Music.