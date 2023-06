ATI inicia estudio y ejecución del proceso de expasión del Tren Urbano

El estudio y ejecución del proceso de expansión del Tren Urbano (TU) y la transportación colectiva hacia el Centro de Convenciones y el Viejo San Juan ya dio inicio, según reveló hoy el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Meléndez, durante una vista pública de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado.

La comisión, presidida por la senadora Elizabeth Rosa Vélez, a través de la resolución del Senado 493, investiga la posibilidad de extender las rutas del tren.

En la audiencia, Meléndez explicó que “ha comenzado el estudio y ejecución del proceso de expansión del Tren Urbano, desde su estación terminal de Sagrado Corazón en Santurce, hasta el noroeste de San Juan (Centro de Convenciones y el Viejo San Juan)“.

“Hemos establecido un plan de trabajo… La coordinación de este proceso se lleva a cabo por medio de un grupo especializado seleccionado por ATI, bajo estrictos lineamientos federales”, dijo.

Además, aclaró que la meta es llegar al Viejo San Juan, incluyendo una parada en el Centro de Convenciones.

Meléndez detalló que se desarrollarán un total de 12 rutas alternativas para la extensión del Tren Urbano, las cuales discurrirán desde la estación del Sagrado Corazón hasta el Distrito del Centro de Convenciones.

“Naturalmente, estas alternativas varían en alineación, modalidad, y tipo de guía (sobre terreno, elevado y soterrado). El desarrollo de este ejercicio es consistente con las directrices de la agencia federal de transportación y permitirá que el proyecto cualifique, en su momento, para la asignación de fondos federales que podrán ser utilizados en el pago de servicios técnicos de ingeniería, diseño y construcción”, explicó.

La senadora preguntó por qué se había detenido la expansión del Tren Urbano y Meléndez dijo desconocer la razón porque no estaba en la agencia para ese entonces, pero indicó que presume el paso de huracanes y terremotos puede ser la razón del rezago para los planes de expansión.

“En este momento estamos enfocados en el análisis”, puntualizó.

Asimismo, Rosa Vélez preguntó por qué solo se está considerando en este momento el área metro. Meléndez, por su parte, dijo que el estudio actual responde a una visión de necesidades actuales del área de San Juan. Señaló que el área de más densidad poblacional es Santurce y por tal razón están en el análisis.

De otro lado, participaron como deponentes Victor Ramírez y Gilberto Vigo, quienes son usuarios frecuentes del tren urbano. Ramírez quien ha sido usuario del transporte público desde hace 20 años y es planificador de profesión expresó su posición a favor de la extensión del Tren Urbano. A la vez, resaltó la falta de patrocinio que ha experimentado el transporte público por los pasados años debido a la baja calidad del sistema.

“Los fondos del DTOP no bastan para el mantenimiento de la red vial…La calidad del servicio en el Tren Urbano ha disminuido considerablemente, además del aumento en tarifa. Al presente los domingos solo operan cinco rutas”, dijo el deponente.

Además, Ramírez se manifestó a favor de la extensión del tren versus añadir un tren liviano.

“Al optar por la extensión del TU no sería necesario adquirir vagones nuevos lo que sería un ahorro significativo… El TU puede operar de manera automática sin la necesidad de un conductor, en cambio un tren liviano no puede operar de esta manera”. Ramírez favoreció la extensión primero al Centro Gubernamental Minillas y no al Centro de Convenciones como está propuesto al momento.

Por su parte, Vigo residente de Caguas y delineante de profesión favoreció la extensión del sistema con el interés de que llegue al Viejo San Juan.

“En esta época se debe tratar de cambiar el discurso. Tenemos la experiencia para tomar mejores decisiones a futuro. Ahora se habla de una extensión, de llevarlo hasta el Centro de Convenciones, que es una buena idea, pero hay una serie de planes que ya se han hecho que se pueden tomar como base para tomar la decisión final. …mi preocupación ahora es que si es un tren, es un tren, no debería ser otra cosa como guagua o tren liviano. Extender el tren hasta el Centro de Convenciones hace sentido porque es la primera etapa para extenderlo hacia el Viejo San Juan que debe ser la meta”.

La senadora preguntó a los deponentes cuál entienden debe ser el tiempo máximo que debe esperar un pasajero. Rodríguez dijo que las recomendaciones federales es un de un viaje cada diez minutos fuera de horas pico y que en la hora pico que sea más frecuente. Sobre las alternativas de pagos, Rodríguez mencionó que debe implementarse el uso de tarjetas de crédito y el pago a través del celular. Sobre el horario dijo que hasta las 11:30 de la noche es bastante adecuado y consideró que no es necesario extenderlo. Por su parte, Vigo dijo que debe ser cónsono con los horarios de la Autoridad Metropolitana de Autobuses que han cambiado sus horarios y no están cónsonos con el Tren Urbano.

En su turno, Héctor Morales en representación de la Junta de Planificación favoreció la extensión del Tren Urbano y expresó que “la extensión del Tren Urbano a la zona de Miramar tal cual lo ha presentado la ATI, promete ser una que propiciará el desarrollo urbano, social y económico del litoral”.

Además, participó de la audiencia Norma Peña de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, quien favoreció la extensión de un sistema de transporte colectivo. “Para considerar las extensiones de servicio del TU es recomendable cambiar la idea de ‘extender el Tren Urbano’ a extender un sistema de transporte colectivo”, dijo.

La deponente añadió que expandir el servicio similar al que ofrece el TU puede o no implicar hacer líneas adicionales del TU similares con la misma tecnología (rieles, vagones), o líneas de otros modos como guaguas o trolleys pero con características similares, como vía exclusiva o separada del tránsito, y capacidad o número de personas que caben por vehículo.

Igualmente, el ingeniero Edgar Rodríguez del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, favoreció un proceso continuo de planificación de los sistemas de transportación contando siempre con la participación ciudadana de diferentes sectores. Igualmente, urgió por un cambio en la política pública en el uso de los automóviles.

“Hay que mejorar las facilidades físicas de las estaciones del Tren Urbano debido al tiempo de construido y por los daños causados por condiciones climatológicas…el CIAPR está a favor de construcciones nuevas para extender la ruta del Tren Urbano”, añadió el deponente e indicó que los sistemas del tren están obsoletos y hay que arreglarlos.

Gobernador ve con buenos ojos extender el Tren Urbano

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, por su parte dijo hoy que favorece que se extienda el Tren Urbano hasta el Distrito de Convenciones en Santurce, pero no le correspone a él tomar la determinación final.

”Voy a hacer lo más recatado posible, porque son decisiones que se tienen que tomar a base de toda la información que reciba en este caso ATI, la Administración de Transportación Integrada. Entonces y ahora precisamente va a haber un proceso de participación ciudadana y tenemos que escuchar los reclamos de todos los que estén interesados. De igual manera, la aportación que puedan darnos expertos en la materia de la transportación colectiva. Yo favorezco el que se extienda el tren urbano”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Pienso que, las dos alternativas que mencionan, decir tren liviano y autobuses modernos eléctricos son las que están sobre la mesa. Lo importante es que está transportación adicional, se dé de la manera más costo efectiva posible para aprovechar al máximo los fondos federales que tenemos. a nuestra disposición. Estamos aprovechando una oportunidad, ahora hay fondos federales como no lo había antes, para precisamente, hacer que este proyecto sea considerado”, añadió.

“Y, cómo se ha reportado ya, pudiera haber una segunda extensión que llevaría está transportación colectiva hasta el área de Puerta de Tierra, en el Viejo San Juan, particularmente en las áreas cercanas a los muelles. Así que eso, en principio también lo veo con buenos ojos. Lo que pasa es que todo esto hay que estudiarlo. Hay que hay que ver la disponibilidad de fondos federales que tenemos. Pero eso es lo que te puedo decir. No estoy tomando una decisión en este momento, porque me parece que sería prematura y no apropiada, porque realmente el ente que debe estar tomando esta decisión es ATI. Luego de consultar a quien tenga que consultar y estaremos informando al pueblo debidamente sobre el sobre el tema en el proceso”, sostuvo.

Sobre llevarlo a otras rutas como Caguas y Carolina o inclusive a Ceiba, el gobernador expresó que no se descarta. No obstante, la prioridad es aumentar las rutas disponibles en la zona metropolitana de San Juan, con un operador privado.

“Lo que estoy viendo es que está aumentando el patrocinio de tanto el tren urbano como de los mismos autobuses que tenemos en el área metro y eso me complace. La importante es que eso siga aumentando. Porque transportación colectiva es buena por diversas razones, desde el mismo ambiente hasta congestión vehicular y la misma comodidad de nuestra ciudadanía, incluyendo personas de mayor edad como estudiante, entre otros”, sentenció.