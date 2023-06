PPD celebra hoy elección especial para elegir el senador por Distrito de Guayama

El Partido Popular Democrático (PPD) realizará hoy la elección especial para seleccionar el senador por el Distrito de Guayama, luego que el escaño quedara vacante tras el movimiento de Gretchen Hau a la Cámara de Representantes.

La elección se realizará por Asamblea de Delegados del Distrito de Guayama en la Escuela de Artes Leopoldo Sanabria, Complejo Deportivo de Guayama hasta las 3pm. A partir de las 3pm, se recibirán resultados y se ofrecerán desde el Anfiteatro de la Escuela de Bellas Artes.

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, anunció el pasdo miércoles que cinco candidatos fueron certificados por la Comisión Calificadora de Aspirantes para competir por un puesto en el Senado de Puerto Rico, representando al Distrito de Guayama.

“La Comisión Calificadora de Aspirantes determinó el martes que dos de los aspirantes, Eder Ortiz y Kia Rosario, no serían certificados por diferentes razones, dejando a cinco candidatos que se enfrentarán el próximo domingo para ocupar la silla del distrito senatorial de Guayama en la Cámara Alta”, explicó Cruz en declaraciones escritas.

Cruz informó que Ortiz no fue certificado debido a que no ha residido en el distrito senatorial durante un año, mientras que Rosario no entregó la documentación requerida a tiempo. “Los aspirantes no certificados tienen que acudir a la Junta de Gobierno para solicitar reconsideración. Este proceso no detiene el rumbo de la elección”.

Además, se realizó el sorteo de las posiciones que los candidatos ocuparán en la papeleta de votación el próximo domingo. Las posiciones quedaron de la siguiente manera:

1 – Carmen Iris “Ciela” González

2 – Héctor L. Santiago

3 – Ángel Rodríguez Otero

4 – Roberto Colón Sánchez

5 – Juan Carlos Figueroa Vázquez

La elección se llevará a cabo el domingo 4 de junio de 2023 en la Escuela de Bellas Artes Leopoldo Sanabria Cruz, en el Complejo Deportivo en Guayama, y será por Asamblea de Delegados del Distrito Senatorial de Guayama, tal y como decidió la Junta de Gobierno del PPD, concluyó Cruz.