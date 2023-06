Manifestantes claman por la renuncia del Secretario de Justicia

Convocados por la Coalición Pro-vida y Familia, manifestantes se reunieron hoy sábado frente a La Fortaleza para exigir la renuncia del Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, tras sus expresiones durante la vista pública del Proyecto del Senado 495 relacionado al aborto.

En expresiones a Metro PR, el presidente de la Coalición, Mario Rosario indicó que “nos sentimos insultados y menospreciados por las expresiones del secretario. El hizo expresiones de que nosotros estábamos a lo loco. Nosotros queremos un Secretario de Justicia que nos valore a todos”.

En la vista celebrada en mayo, el secretario se opuso a la medida legislativa, al tiempo que hizo expresiones alegando que proyectos como el que se discutía violentan los derechos de la mujer. “Lo que faltaría es ponerles una capucha a las mujeres para que no se les vea la cara y un cinturón de castidad”, dijo Emanuelli en el Capitolio.

Ante ello, esta mañana manifestantes clamaron con cánticos y oraciones que el Secretario de Justicia les pidiera perdón o que renuncie. Hubo intervenciones de pastores y otros líderes religiosos.

“Misericordia para el Secretario de Justicia” expresaban los pastores ante el grupo de manifestantes que cargaban pancartas que pedían la renuncia del secretario, al igual que otros que declaraban “no estar locos”.

Senadores del Partido Popular Democrático (PPD), al igual que del Proyecto Dignidad (PD) aludieron estar ahí en apoyo a la Coalición y a los ciudadanos conservadores de Puerto Rico. Y tras el cierre de partes del puente Dos Hermanos, causando desvíos, en medio del llamado, los líderes religiosos expresaron estar siendo callados, “para que las personas no lleguen”.

“Nosotros ya hemos perdonado el Secretario de Justicia, pero el Secretario de Justicia no ha perdido perdón. Si no el no pide perdón, nuestra única alternativa es pedirle su renuncia”, exaltó el Pastor José Román.

Entre los temas discutidos en la manifestación, también hicieron un llamado en contra de la perspectiva de género, en contra del aborto sin consentimiento y sobre el próximo término electoral.

Con la culminación del evento, líderes de la Coalición se dirigieron a la Fortaleza e indicaron que el lunes anunciarán la respuesta del gobierno a sus pedidos. “Si tenemos que volver a manifestarnos, lo haremos”, dijo Rosario.

“Solicitamos la destitución inmediata del licenciado Emanuelli y que este dé una verdadera disculpa pública. Ya hemos tenido suficiente y es evidente su prejuicio, falta de carácter moral e integridad para poder ser justo de verdad”, indicó Rosario de manera escrita.

Emanuelli emitió unas declaraciones escritas luego de la vista pública en las que sostuvo que sus expresiones fueron en su carácter personal y que no representaban la postura oficial del gobierno de Puerto Rico.

Sin embargo, ello no ha aplacado el reclamo de que renuncie. Igualmente, en una carta al gobernador, la Coalición le pide que “asuma la responsabilidad” y que se una a la “lucha por los derechos naturales que fueron dados antes de que existiera el gobierno”.

Por último, la organización alega que hay una cifra de 118 niñas que fueron a clínicas de aborto siendo menores de edad sin más detalles acerca de eso y claman por querer saber quiénes eran las niñas, quiénes eran los violadores y quién autorizó esos tratamientos quirúrgicos.