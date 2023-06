Tras las rejas hombre 37 años por alegada porno venganza en Humacao

Un hombre fue ingresado en prisión luego de no pagar la fianza impuesta por cargos de tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, Ley de Armas y porno venganza, por un incidente reportado el pasado martes en el pueblo de Humacao.

Según el reporte de la Policía, Eli Samuel Delgado Sierra, de 37 años y residente de Humacao, desde un vehículo en movimiento supuestamente le realizó varios disparos en contra de la víctima, con quien mantenía una relación sentimental. Este le provocó una herida de bala superficial en el área de la espalda. También, divulgó a un tercero material explícito de la víctima sin su consentimiento.

Delgado Sierra fue puesto bajo arresto en su residencia el barrio Pasto Viejo. También, ocuparon el vehículo Toyota Corolla, color blanco, año 2001 para investigación.

La jueza Jeannette Pietri, del Tribunal de Humacao, determinó causa en todos los cargos y le impuso una fianza de 300 mil dólares, la cual no pudo prestar.

Fue ingresado a la Cárcel de Bayamón, hasta el día de la celebración de la vista preliminar pautada para el 13 de junio de 2023.

¿Qué es la porno venganza?

Según el portal nic.ar, el término Pornovenganza se refiere a la utilización de fotografías o videos privados tomados en la intimidad para publicarlos o viralizarlos sin el consentimiento del protagonista a través de redes sociales o sitios web, aun habiendo existido acuerdo entre las partes involucradas para la creación de esas imágenes o videos.

Proviene del concepto revenge porn, utilizado por primera vez en Estados Unidos, el cual hace referencia a la publicación no autorizada de imágenes o videos privados, mayormente de índole íntimo, llevado a cabo generalmente por la ex pareja del protagonista o a través de terceros, a modo de “venganza” luego de terminada la relación entre ambos. Por su traducción al español el término derivó en pornovenganza y posteriormente se comenzó a denominar a la práctica como difusión no consentida de material íntimo. Al eliminar el término “venganza”, se amplió la figura ya que de esta forma no se consideran únicamente aquellas situaciones donde el sujeto actúa por venganza o donde las partes tenían una relación previa sino que se lo expande a terceros no relacionados con el hecho en sí de la captación original de la imagen.

Autoridades federales toman jurisdicción tras arresto por carjacking en Bayamón

La Policía informó el miércoles que tras el arresto de tres hombres luego de un supuesto carjacking en el estacionamiento de la tienda Burlington en Santa Rosa Mall de Bayamón, las autoridades federales asumieron jurisdicción.

Según explicó la Uniformada, la querellante alegó que dos individuos armados la amenazaron y la despojaron de su BMW 325i, color negro, del año 2016. Durante el robo, los sospechosos le rociaron gas pimienta en el rostro.

El agente Ramos y el sargento David Berlitz del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, informaron que se inició una persecución que terminó en la carretera 1 en Caguas. Durante la huida, los sospechosos chocaron varios vehículos, un poste de luz y luego abandonaron el coche.

En la intervención se ocupó un arma de fuego, una gorra, un pasamontañas, guantes, dinero en efectivo y gas pimienta. Los arrestados fueron identificados como Luis Olivo Ortiz, de 22 años, Yoniel Ramos Delgado, de 20 años, y Henry Rodríguez Kelly, de 19, todos residentes de Juncos.

Un tercer sospechoso fue arrestado tras chocar un auto Hyundai Venue, del año 2023, en la carretera 173 en Guaynabo. El auto había sido hurtado mediante carjacking en Santurce.

La Policía señaló que durante la tarde se informó que este caso pasaría a jurisdicción federal. La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón consultaría el caso con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos.