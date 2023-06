Tildan de “falsas” las expresiones de Mateo Cidre sobre desempleo y exigen aumento de salario

El grupo de trabajo Justicia Salarial y la organización One Fair Wage en Puerto Rico arremetió hoy contra el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Mateo Cidre, luego que este cuestionara la existencia del Departamento de Desempleo en momentos que en el país carece de mano de obra en varias industrias.

El grupo indicó en declaraciones escritas que Cidre utilizó datos federales que recogen las cifras de los todos los estados y territorios de Estados Unidos, al señalar que más 230,000 personas actualmente se benefician del seguro de desempleo.

“El seguro por Desempleo se originó en Estados Unidos en época de la Gran Depresión como ayuda para que las personas pudieran hacer frente a la crisis de la época y, a la misma vez, no colapsara toda la economía. En Puerto Rico, en una población de más de 3 millones de personas, sólo diez mil está recibiendo el seguro por Desempleo en estos momentos; de esas 10,000, sólo 300 trabajan en la industria de restaurantes”, argumentaron.

Expresiones de Justicia Salarial y One Fair Wage denunciando el deseo de Mate Cidre sobre eliminar el Seguro por Desempleo.



Para acabar con la falta de mano de obra, paguen salario mínimo más propinas, suban los salarios de la cocina y mejoren los derechos laborales. pic.twitter.com/oWDxT1liUd — Randy Negrón (@randielnegron) June 1, 2023

“El señor Cidre señaló que más de 230,000 personas están recibiendo desempleo y no quieren volver a trabajar por tal razón. El dato ofrecido por el presidente de ASORE es uno Federal que recoge a todos los estados de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y otros territorios. No es una estadística local. Además, en Puerto Rico una persona elegible al Seguro por Desempleo sólo puede recibir un máximo de $240.00 semanales por un tope de 26 semanas; dicha cantidad es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas”, añadieron.

Por otro lado señalaron que, según datos recientes del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos local cuatro de las 10 profesiones con mayor escasez de personal en la Isla en 2023 están relacionadas directamente a la industria de restaurantes, incluyendo la de meseros y meseras cuyo subsalario mínimo es de $2.13 desde hace 32 años.

“Entendemos que las lamentables expresiones del señor Cidre no representan a la Asociación de Restaurantes y, mucho menos a las más de 40,000 trabajadoras que día a día preparamos alimentos y los servimos en las mesas de los comensales por salarios y subsalarios mínimos con los pocos o ningunos derechos laborales que nos reconocen nuestros patronos. Para incentivar a la población general a introducirse al trabajo en los restaurantes, no se debe presionar para eliminar el Seguro por Desempleo; se debe aumentar los salarios y beneficios laborales, eliminar el subsalario de $2.13 para quienes reciben propinas y reconocer e incentivar la organización laboral”, manifestaron.

Presidente de ASORE asegura que el Departamento de Desempleo “no debe existir”

En entrevista ayer con Metro Al Mediodía, Cidre opinó que el Departamento de Desempleo que administra el Departamento del Trabajo “no debería existir” porque a su juicio en el país hay empleo disponible para las más de 230,000 personas que actualmente están recibiendo el beneficio.

Cidre indicó que al igual que en otros negocios, en la industria de restaurantes existe la necesidad de mano de obra e instó a que en el país se legisle para que las personas que actualmente no trabajan y reciben ayudas del gobierno puedan insertarse al mundo laboral sin perder sus ayudas económicas.

“Creo que el mensaje aquí tiene que ser, no legislemos más nada para seguir encareciendo al país y vamos a legislar para activar a la fuerza laboral. Vamos a legislar para no penalizar a esa persona que se quiere insertar a trabajar quitándole las ayudas, y de esa manera podemos empezar a incentivar a que se inserten”, dijo.

“Imagínate tú ahora mismo, si tú trabajas más de 20 horas semanales y ganas más de $7.500 anuales, te empiezan a quitar las ayudas. ¿Por qué no cambiamos ese escenario? ¿Y por qué no hacemos algo transitorio y que tú te insertas a trabajar? No quitarte las ayudas, pero que yo pueda coger y pueda paulatinamente, en los próximos tres años, hacerte independiente y que no dependas del gobierno sin quitártelas. Tenemos que buscar legislaciones que podamos ir al foro federal y pedirle que aumentemos esa cantidad que ganan los empleados que trabajan anualmente, que puedan trabajar esas 40 horas, que puedan trabajar y que no les penalicen quitándoles las ayudas que estamos teniendo. Yo les aseguro a ustedes que si nos movemos en esa línea vamos a ver mucha más actividad laboral en Puerto Rico”, sostuvo.

Cidre manifestó que los legisladores tienen mucho cuidado con este tipo de medida porque no es populista. De igual manera, indicó que el Departamento de Desempleo debería existir, precisamente, si no hay empleo.

“Ese Departamento del Desempleo, la función del mismo ¿cuál debe de ser? Si no hay empleo, pues debería existir, pero si hay empleo disponible, no debe existir el Departamento de Desempleo. ¿Tú sabes cuánta gente está cogiendo desempleo hoy en día? Más de 230.000 personas. Y yo me pregunto ¿por qué? Por qué están cogiendo desempleo si hoy en día hay una cantidad grandísima de empleos disponibles”, sostuvo.

Cidre apoya que se legisle para que “los que los que puedan trabajar se les diga que tienen que salir a trabajar”.

“Es de la mejor manera que podemos activar a nuestro personal, pero no los podemos penalizar”, apuntó.

El presidente de ASORE señaló, que según la actualización del estudio de Proyecciones en colaboración con la firma Inteligencia Económica, la zona metropolitana es el área más necesitada de empleados.

“Hemos visto una mejoría marcada en el centro de la isla, en el norte, en el sur y en el este, pero esta área metropolitana es un poco más retante poder controlarlo”, sostuvo.