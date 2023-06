Lisie Burgos asegura que proyectos radicados por miembros de su partido no tienen base religiosa

La representante por el Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, dijo que las medidas legislativas como el Proyecto del Senado 495 para regular el aborto en menores de 18 años, y el Proyecto de la Cámara 764 para prohibir la participación de mujeres trans en el deporte femenino, no tienen criterio religioso.

Burgos aseguró que el P.S. 495, de la autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve, busca proteger a las niñas que pueden ser víctimas de agresión sexual que son llevadas a clínicas de aborto sin el consentimiento de los padres. Mientras que argumentó que el P.C. 764 es para proteger los espacios y los derechos de las mujeres deportistas.

En vista pública de la Comisión de Bienestar Social de la Cámara, la portavoz de Alerta Puerto Rico, Tamoa Vivas concurrió con la representante y dijo no encontrar algún aspecto religioso en las medidas legislativas.

Por su parte, la presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario estableció en su ponencia: “Entendemos que somos testigos de profundos cambios sociales, que no siempre poseemos todos los criterios para evaluar todo lo que sucede, y que al final nuestras decisiones o puntos de vista estarán basadas en nuestras creencias, muchas veces relacionadas con la religión o valores individuales de cada persona”, refiriéndose al P.C. 764.

Ante estas expresiones la representante dijo, “Concurro con eso porque Puerto Rico es un pueblo arraigado a los valores y somos de corte cristianos y no nos podemos desconectar de nuestra realidad. Sabemos que estamos en una sociedad donde todo el mundo tiene derecho y hay que reconocerle la dignidad, pero no podemos dejar a un lado nuestras creencias porque los que puedan opinar diferente opinan desde sus creencias y tratan de empujar política pública contraria a nuestros valores”.

Rosario, quien se expresó en contra del proyecto, indicó que la situación planteada en el proyecto no es significativa numéricamente en el deporte ya que la población transgénero a nivel mundial no es muy grande.

De igual forma, la Presidenta del COPUR informó que al momento que el proyecto se evalúa, no han tenido acercamiento alguno, en ninguna de las federaciones deportivas de atletas trans que deseen participar en competencias de alto rendimiento. “Cuando surja un asunto que atender en el futuro y siendo miembros del movimiento internacional, tendríamos que cumplir con la reglamentación internacional que en ese momento esté vigente en el COI y Federaciones Internacionales”.

Rosario informó que las probabilidades que esto ocurra en el deporte escolar, ya sea en escuelas públicas o privadas del país, deben de igual forma ser muy escasas, siendo alguna mínima probabilidad, si alguna, en el deporte universitario, cuando los atletas alcanzan una mayoría de edad.

‘’Para poder hacer un serio análisis sobre esta pieza legislativa, debemos reconocer que no todos somos iguales, que pudiera validarse una desventaja en algunos deportes la participación de personas trans en el deporte femenino, que la evidencia médico y científica no es concluyente y que esta prohibición estaría en contra de la inclusión de un sector de la población. La forma en la que está presentado este proyecto, dejaría fuera la participación de una posible población minoritaria que no debe ser discriminada y merece tener una participación en el deporte”, puntualizó la Presidenta del COPUR.