Hurtado dice que los rumores de la salida de Atco de LUMA Energy es un “chisme falso”

El vicepresidente de asuntos regulatorios de LUMA Energy, Mario Hurtado, catalogó como un “chisme falso”, la información que trascendió y que apunta a que la empresa canadiense Atco saldría del consorcio.

“No, esa información es un chisme falso. Es una información completamente incorrecta, es una fantasía o no sé cómo se inventaron eso, pero categóricamente la rechazamos. Eso no es verdad y no tiene nada que ver con la realidad de LUMA y la realidad de lo que estamos haciendo aquí. A veces la gente se inventa cosas para sus propios propósitos, pero nosotros estamos enfocados en el trabajo que tenemos que hacer para los clientes y para Puerto Rico y no en este tipo de cuentos o de diversiones”, aseguró Hurtado en entrevista con Metro Al Mediodía.

Cabe señalar que Atco junto a la empresa Quanta forman parte de LUMA Energy, encargada de la transmisión y distribución de la energía en el país.

No obstante, a dos años de que el consorcio asumió la operación en la Isla, Hurtado asegura que han logrado avanzar en ruta a mejorar el servicio eléctrico del país, pero reconoce que aún falta mucho por hacer.

“Han sido dos años en que hemos podido comenzar en la ruta correcta y hemos podido lograr muchas cosas y reconocemos que todavía nos falta mucho por hacer. Esto es una labor de uno o dos años, esto es una labor de bastante tiempo, pero lo que hemos podido hacer es establecer una fundación solida para progresar aún más y ya hemos podido demostrar resultados positivos para el pueblo de Puerto Rico, ya hemos mejorado la confiabilidad del sistema, ya hay menos interrupciones. Esas interrupciones en promedio duran menos tiempo pero reconocemos que las cosas deben mejorar más”, dijo.

“Ya hemos completado varios proyectos de remplazo de postes de sistemas de distribución y de alumbrado público y esos programas van a seguir y van a afectar a todo Puerto Rico para que al final el sistema este mucho mejor de lo que lo encontramos, entonces seguimos avanzando en eso, seguimos modernizando el sistema y sobre todo enfocados en que el cliente tenga una mejor experiencia y que tenga un sistema más confiable que le rinde un mejor servicio”, añadió.

LUMA asegura estar listo para la temporada de huracanes

En tanto, Hurtado dijo que la empresa está preparada para enfrentar cualquier emergencia que se suscitara con el inicio hoy, 1ro de junio, de la temporada de huracanes. Señaló que la preparación de sus empleados “es algo que se hace todo el año” y están listo para restablecer el sistema lo antes posible, si la Isla volviera a ser azotada por fenómeno atmosférico.

“Ya hemos estado entrenando, adiestrando a nuestro personal, colaborando con las diferentes agencias puertorriqueños y federales para asegurar que si ocurre una emergencia, estamos listos para una respuesta rápida y efectiva y podamos restaurar el servicio lo más rápido posible”, indicó.

“Hemos hecho la tercera edición de nuestro plan de emergencia, el cual seguimos y está hecho sobre los lineamientos de todos los requisitos federales para respuesta de emergencia. Tenemos un inventario de mayor de 150 millones de dólares de equipos y útiles necesarios para poder responder. Tenemos en preposicionados los activos y contratos con diferentes colaboradores, empresas que podrían ayudarnos en caso de una emergencia. Entonces pues siempre seguimos en el plan de mejorar y estar más listos, pero estamos bien parados hoy para enfrentar lo que traiga esta época de huracanes”, apuntó.