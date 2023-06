Estudiantes de Cayey se quedan “con toga puesta y a oscuras” tras apagón durante graduación

Estudiantes de octavo grado de la Escuela de Bellas Artes Miguel A. Juliá de Cayey no pudieron ver completados los actos de su graduación luego que el Teatro Municipal se quedara sin luz por supuestos trabajos de LUMA Energy, denunció hoy la representante por el distrito 29 de Cidra-Cayey, Gretchen Marie Hau.

Hau hizo un llamado hoy a la gerencia de LUMA Energy a “que tengan consideración al momento de iniciar apagones, ya sea por falta de generación energética o por reparaciones, y que informen con tiempo para que los abonados domésticos, comerciales e industriales puedan prepararse debidamente”.

“En la mañana de hoy, los estudiantes de octavo grado que estaban listos a graduarse de la Escuela de Bellas Artes Miguel A. Juliá de Cayey se han quedado con la toga puesta y a oscuras en el Teatro Municipal de Cayey ante el apagón decretado por LUMA Energy, sin aviso alguno. Por supuesto que todos apoyamos que se ejecuten los mantenimientos y reparaciones de rigor, pero no puede ser sin aviso previo. Hoy son estos graduandos, padres y personal escolar que se han quedado sin la celebración de este evento de culminación académica. Lo mismo está pasando con comercios e industrias tanto en Cidra como en Cayey, porque no se está coordinando. LUMA Energy tiene un serio problema de comunicación, y no es de ahora”, señaló la también abogada.

De igual manera, indicó que hoy a la 1:00 de la tarde se supone que se realice otra graduación de la Escuela Eugenio María de Hostos en el Teatro Municipal de Cayey y los organizadores están en la incertidumbre sobre si se llevará a cabo o no.

“Hoy jueves tenemos este contratiempo de última hora causado por LUMA Energy. Mañana viernes y la semana que viene hay otras graduaciones programadas en dichas instalaciones municipales, tanto de escuelas de Cayey como de municipios cercanos”, añadió Hau.