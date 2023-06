“Estamos mejor de lo que estábamos antes de (del huracán) María”, asegura el Gobernador

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el jueves que Puerto Rico está en posición para enfrentar la recién comenzada temporada de huracanes.

“¿Estamos mejor que lo que estábamos antes de (el huracán) Fiona? Definitivamente que sí, estamos en mejor condición, tenemos mejor preparación que antes de Fiona. Estamos mejor de lo que estábamos antes de María, obviamente mucho mejor de lo que estábamos antes de (el huracán) María. O sea que bueno, que tienes mejores recursos, por ejemplo, que el sistema eléctrico está en mejor condición, que se ha hecho el desenganche, en áreas donde en el pasado no se había hecho. Que tenemos más equipos disponibles para sustituir cualquier equipo. Que hoy averigüe que tenemos más generadores, que tenemos más refugio debidamente en condiciones, todo eso bajo todas las métricas. Estamos en mejor condición que estábamos el año pasado antes de Fiona y ni hablar antes de María”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia mencionó que le dio mil millones de dólares a LUMA Energy, para atender el desganche en todo Puerto Rico.

“Así que pueden haber situaciones particulares en algún municipio que otro. Pero el trabajo se ha estado haciendo y lo vemos en la estabilidad del sistema, salvo que hayan reparaciones o mejoras en el sistema. El sistema ha estado bien, bien, bien estable”, declaró.

“O sea que siempre, claro, ante la época de huracanes uno siempre está a la expectativa, no sabemos de qué tamaño, de qué intensidad va a ser el huracán si viene alguno, que Dios no lo quiera. Esos detalles uno no lo sabe, no sabe tampoco cuál sería su trayectoria, que áreas impactaría, pero de que estamos en mejor condición que el año pasado, definitivamente sí”, añadió.

La reacción del gobernador surge luego de varias quejas de algunos alcaldes de que tienen continúan los problemas de comunicación con la empresa LUMA Energy. Pierluisi Urrutia reiteró a los ejecutivos municipales, que cuando enfrenten problemas de comunicación con el consorcio que opera el sistema de transmisión y distribución se comuniquen con los funcionarios de La Fortaleza para canalizar sus reclamos.