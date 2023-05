La farsa de D.R. Consulting

Del Centro de Periodismo Investigativo

Ni en el proceso judicial contra Sixto Díaz Colón ni en la auditoría de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) se desveló que de los $200,000 que facturó D.R. Consulting al Comité de Ricardo Rosselló por asesoría durante el Verano 2019, además del convicto productor y su compañía Bee Global Media, también recibieron su tajada el hoy director ejecutivo del Fideicomiso Perpetuo de Comunidades Especiales, Adolfo Rodríguez Burgos, y el activista del Partido Nuevo Progresista Félix Plaud de Choudens y su compañía VRAL LLC.

D.R. Consulting subcontrató a Díaz Colón, Plaud de Choudens y Rodríguez Burgos para dar servicios mediáticos al Comité de Rosselló Nevares — su único cliente —, según facturas y cheques cancelados obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) por medio de una fuente que pidió anonimato. El trío recibió $99,500 pagados a ellos o a sus compañías.

La empresa entregó estos documentos a la OCE en octubre del 2019 como parte de una investigación de la agencia sobre los pagos realizados a la empresa desde el Comité Rosselló Nevares. D.R. Consulting también entregó un informe en el que detalla los trabajos que alegadamente realizó a favor del exgobernador, tales como la creación de una página de Facebook bajo el nombre “Ricky No Te Quites”, “vídeos alusivos al perdón” y “un mensaje contundente atendiendo el tema del Papa Francisco, a seguir luchando hasta el final”.

La OCE mantuvo confidencial este informe, acompañado de 38 páginas de capturas de pantalla del grupo Ricky No Te Quites, y otros documentos relacionados a D.R. Consulting, alegando que existe una investigación que el Departamento de Justicia comenzó hace más de dos años y aún no ha concluido. A finales de abril el Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, dijo al CPI que su agencia lleva a cabo una investigación iniciada tras denuncias en el programa televisivo Jugando Pelota Dura. El Tribunal de Primera Instancia, a donde acudió el CPI, ordenó a la OCE la entrega de los documentos de apoyo relacionados a los pagos que realizó el Comité de Rosselló Nevares entre julio y septiembre del 2019, y que incluye los dos pagos de $90,000 cada uno a D.R. Consulting.

A pesar de la orden del tribunal, la OCE no entregó al CPI las facturas y cheques cancelados de los subcontratistas de D.R. Consulting, así como otros documentos que recopiló sobre esta compañía.

La OCE compartió con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y la Fiscalía Federal la información que recibió de D.R. Consulting, como parte de la investigación que terminó en la convicción por extorsión de Díaz Colón en febrero de 2023.

Además de cobrar como subcontratista, Díaz Colón orquestó la contratación entre el Comité de Rosselló Nevares y D.R. Consulting y hasta recogió los dos cheques, de $90,000 cada uno, que pagó el comité a la empresa, según documentos del caso federal obtenidos por el CPI. La empresa sirvió de vehículo para el productor brindar los servicios mediáticos que prometió al exgobernador tras la publicación del chat de Telegram.

El CPI intentó contactar a Díaz Colón a través de su representación legal, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

¿Facturas falsas?

Inicialmente, la OCE intentó descifrar quiénes estaban detrás de D.R. Consulting. La compañía le pareció fatula a la OCE, según las explicaciones que les dio a dos agentes del FBI, la abogada de esa entidad Sarah Rodríguez de Jesús, y a las que el CPI tuvo acceso por medio de una fuente.

“Este pago [a D.R. Consulting] fue extremadamente alto e irregular y la Oficina del Contralor Electoral investigó de cerca este asunto”, señala el informe que levantó una de las agentes que entrevistó a la directora legal de la OCE. En otro momento, Rodríguez de Jesús les mencionó a los agentes que las facturas presentadas por la compañía no le parecían profesionales y que probablemente eran falsas. “Las facturas no detallan el trabajo realizado y no tenían un formato uniforme”.

D.R. Consulting había sido registrada seis semanas antes de la prestación de sus servicios por Adolfo Rodríguez Burgos y por Edwin Núñez González, según declaró a la OCE Mayra González Morales, madre de este último, y quien figuró como presidenta de la corporación. Para entonces, Rodríguez Burgos y Núñez González trabajaban para el representante Antonio Soto Torres. Rodríguez Burgos fue su jefe de personal y Núñez González era el director de administración de la Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos, que copresidía Soto Torres, y donde Rodríguez Burgos también prestaba servicios.

González Morales dijo que Rodríguez Burgos, quien ahora dirige el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, se encargaba de “todo excepto la contabilidad de la compañía” y de la facturación al comité de Rosselló Nevares, según un borrador de declaración jurada que recoge sus manifestaciones a los auditores de la OCE. La agencia tampoco entregó este documento al CPI, que obtuvo la información por medio de una fuente.

González Morales, según la anotación de uno de los auditores, no quiso firmar este documento porque “podía añadir más cosas y que no quería perjudicar al Comité sobre cómo y por qué fueron realizados los pagos”.

A pesar de esta advertencia hecha por la presidenta de D.R. Consulting, la OCE nunca entrevistó a Rodríguez Burgos ni a Núñez González.

Rodríguez Burgos no quiso ofrecer expresiones al CPI para esta historia.

Núñez González dijo que no era parte de la compañía y que no tomaba ninguna decisión, aunque aceptó que manejaba la contabilidad, según declaró González Morales. Al ser cuestionado por el CPI sobre el uso del dinero que recibió D.R. Consulting, dijo que no tenía la información a la mano y que enviaría un correo electrónico para contestar por escrito, pero al cierre de esta edición, no había compartido esta información.El CPI también contactó a González Morales, quien dijo que “lo que se iba a decir, ya se le dijo al Contralor Electoral y aquí no hay nada más que decir”, que es “una persona privada” y que la corporación “actualmente no está funcionando”. El Registro de Corporaciones del Departamento de Estado muestra a la entidad como activa, aunque no ha presentado en el Departamento de Estado sus informes por los pasados tres años.

La pesquisa de la OCE terminó con multas ascendentes a $22,500 al comité de Rosselló Nevares, pero ninguna directamente relacionadas con estas facturas, y la obligación de restituir $177,150.

Un guiso para los subcontratistas

A petición de la OCE, D.R. Consulting ofreció un desglose del uso que dio a los $180,000 que cobró del Comité de Rosselló Nevares. Solo proveyó facturas de subcontratistas que suman alrededor de $100,000, mientras que aseguró que en su cuenta de banco quedó un balance de $3,400.

D.R. Consulting nunca explicó en qué gastó el remanente de $76,600. A preguntas de la OCE sobre este dinero, la empresa dijo que incurrió en “gastos adicionales” como comida y compra de materiales y equipo, pero no entregó recibos, facturas o cheques que validen estas transacciones o si se usó para sus gastos de nómina.

Sixto George lideró la lista de subcontratistas de D.R. Consulting, pues cobró más de $46,000 por crear un fan page de Facebook, preparar comunicaciones y asesorar a Rosselló Nevares. Su compañía, Bee Global Media, facturó $14,500 por producir, publicar y promocionar contenido en redes sociales, por un “plan estratégico” de comunicación y por asesorar sobre “la narrativa” que debían difundir en redes sociales a favor del exgobernador.

Plaud de Choudens cobró $20,000 por desarrollar y reproducir mensajes alusivos a Rosselló Nevares, generar contenido de redes sociales y realizar “grabaciones de instantes a considerar para desarrollo de imagen”.

Tres fuentes consultadas por separado por el CPI y que han trabajado en el manejo de redes sociales de políticos coincidieron en que el costo de este tipo de trabajo, en el caso de un candidato a gobernador, puede ir desde $5,000 hasta $10,000 mensuales, y en muchos casos se realiza de manera voluntaria. Explicaron que, de ordinario, estas tarifas mensuales incluyen la creación y manejo de las páginas y cuentas, la creación de contenido y su publicación de manera estratégica y calendarizada.

Los subcontratistas de D.R. Consulting cobraron casi $80,000 por servicios similares, en un espacio de dos semanas.

Otro que trabajó en la imagen de Rosselló Nevares durante el Verano del 19 fue Rodríguez Burgos, quien cobró $22,000 por “consultoría administrativa sobre desarrollo de conceptos de mercadeo” y “desarrollo de ideas creativas para comunicación efectiva”. También se encargó de establecer comunicaciones “con recursos externos y de contenido para desarrollo de plataformas electrónicas”, así como de generar “mensajes a difundir por el candidato”, desarrollar “estrategias para promover el candidato” y de analizar las “expresiones en medios sociales, electrónicos y escritos sobre el candidato”.

En una misma factura, presentada el 23 de julio. Rodríguez Burgos reclamó $11,056 por servicios prestados del 13 al 22 de julio de 2019 para el comité, y facturó otros $11,056, por servicios prestados del 23 de julio al 1 de agosto de 2019. El 19 de julio de 2019, D.R. Consulting le expidió un cheque de $10,000 y otro por la misma cantidad el 24 de julio.

Rodríguez Burgos trabajó como subcontratista de D.R. Consulting, mientras también mantenía un contrato por $5,250 mensuales con el representante Soto Torres, y otro contrato por la misma cantidad como consultor de la Comisión Conjunta Especial de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario. El 30 de junio de 2019 expiró un contrato de $2,000 mensuales que tenía con la Universidad de Puerto Rico en Humacao, firmado por el exrector Héctor Ríos Maury, y que retomó en agosto de ese año. Entre el 2009 y 2023, Rodríguez Burgos ha tenido contratos con el Gobierno de Puerto Rico por más de $1.2 millones.

Tanto él, como Núñez González realizaban labores para D.R. Consulting al mismo tiempo que Carlos Méndez, entonces presidente de la Cámara de Representantes, advertía a Rosselló Nevares que iniciaría un proceso para residenciarlo de su cargo de gobernador. Rodríguez Burgos hizo gestiones directamente a nombre de D.R. Consulting con el comité de Rosselló Nevares, según muestra un mensaje de texto con Javier Oyola Alemañy, tesorero del comité, para que firmara un documento.

“Me llamó este pájaro [Rodríguez Burgos] que honestamente no sé quién es. No recuerdo haberlo conocido. Incluyo los textos recibidos”, le comunicó Oyola Alemañy al FBI, junto con las capturas de pantalla del mensaje que llegó a su teléfono celular.

En el caso de Plaud de Choudens, además de cobrar $20,000 por su trabajo en redes sociales, una de las compañías que preside, VRAL LLC, cobró $13,000 por imprimir y montar 500 pasquines y seis banners en el área metropolitana.

El CPI contactó a Plaud de Choudens para una reacción, pero no obtuvo respuesta.

La gran estrategia: Ricky No te Quites

El 18 de julio, cinco días después de la publicación del chat de Telegram, nació en Facebook el grupo Ricky No Te Quites, desde el cual publicaban fotos, videos y mensajes a favor de Rosselló Nevares.

El objetivo era “desviar el ataque mono dirigido a nuestro producto, en este caso el Gobernador, logrando la atención de cientos de miles de personas”, añade la compañía en su informe a la OCE.

En su entrevista con el FBI, Rosselló Nevares dijo que no estaba conforme con los servicios que recibió de Sixto George a través de D.R. Consulting, los cuales consideró inefectivos, y que desautorizó pagos adicionales al productor desde su comité político. También admitió que, a pesar de esta experiencia, mantuvo comunicación y hasta una relación de negocios con Sixto George luego del Verano del 19.

La primera publicación en Ricky No Te Quites es un video cuya descripción lee: “¿Una indiscreción y en privado REALMENTE vale más que el trabajo que ha hecho por nuestros PENSIONADOS?”.

Entre el 18 de julio y el 30 de julio, la página publicó una decena de videos similares, que resaltan logros del Gobernador, como implementar un registro de cabilderos en el Gobierno, cambios a las multas de AutoExpreso, otorgación de permanencia a maestros transitorios y la apertura de carriles reversibles en el expreso. Compartió publicaciones en apoyo a Rosselló Nevares de otros grupos, como ‘DCR Estadistas’, ‘Amigos con Ricardo Rosselló’ y ‘Yo Apoyo a Pedro Pierluisi’, y de las cuentas de la ex primera dama, Beatriz Rosselló y la abogada Roxanna Soto Aguilú. Convocó para eventos en apoyo a Rosselló Nevares, como el día de vestirse con el color azul, bajo el hashtag #RickySeQueda.

El contenido del Papa Francisco es un video de un discurso en el que dice que la clave del triunfo es nunca permanecer caídos, junto al mensaje: “Ricardo Rosselló ha trabajado sin parar por nuestra gente en los momentos más duros. Hoy más que nunca te pedimos #RickyNoTeQuites”.

Los videos de “películas relacionadas” son del boxeador Rocky Balboa, triunfando tras una pelea contra Apollo Creed, acompañado de un texto: “Hay un pueblo que te necesita, #RickyNoTeQuites”. Hay otro video con la escena de Rocky subiendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia, pero con la cara de Rosselló Nevares en vez de la del actor Sylvester Stallone, y el hashtag #RickyAguanta.

“Eso es propaganda. Una cosa es la educación y la información y otra es la propaganda”, opinó Marisa Vega, profesora de Relaciones Públicas. Explicó que existe una diferencia entre la persuasión de un ejercicio de relaciones públicas y la manipulación que suele utilizarse en la propaganda, como ocurrió con la página “Ricky No Te Quites”.

“Las relaciones públicas persuaden y establecen todos los elementos para que, cuando las personas hagan el análisis, lleguen a la conclusión que los relacionistas entendemos que es la correcta. Cuando trabajas con propaganda y manipulación, sacas elementos o los cambias porque si dabas toda la información, la gente no iba a escoger eso que estás proponiendo”, dijo Vega.

El grupo de Facebook publicó contenido que cuestionaba los motivos de las protestas — un intento de derrocar un gobierno electo — , y dos días antes de salir de La Fortaleza, convocó a una manifestación a favor de Rosselló Nevares, en el Centro de Convenciones, y con el hashtag #RickyRompeLaRenuncia. Alrededor de un centenar de personas se presentaron a la manifestación.

La salida de Rosselló Nevares no detuvo las publicaciones de la página, que al cierre de esta edición, permanece abierta.

El 7 de septiembre de 2019, una vez fuera de la gobernación, un post con una imagen de piel de gallina llevaba el mensaje: “Ricardo Rosselló vuelve en el 2020 para la gobernación”. La descripción añade: “Se me paran los pelos de solo pensar que RR vuelve a demostrar que todo fue politiquería barata de la izquierda y los populares. Vamos a ver donde están los cientos de miles en noviembre del 2020 #playita #RickyNoTeQuites “.

Las publicaciones continuaron en los meses siguientes, algunas de ellas alusivas al Verano del 19, como una imagen publicada el 17 de mayo de 2021, que muestra a Rosselló Nevares orinando a distintas figuras públicas dentro de los que se encuentran el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal; el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau; el cantante Residente, y el comentarista Jay Fonseca. La imagen va acompañada de un mensaje que lee “Toma tu verano” y el hashtag #RickyRegresa.

La página tiene otras publicaciones sobre cómo “el comunismo en Puerto Rico” y “la prensa zurda” fueron responsables de las protestas que llevaron a la renuncia del exgobernador. Algunas de las imágenes y videos hacen referencia a distintas figuras políticas como Natal, los senadores del MVC, Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, y la excandidata a la gobernación del MVC, Alexandra Lúgaro.

Dos facturas de marzo 2019 obtenidas por el CPI, muestran el pago del Comité Rosselló Nevares a CG Printing Group — $724.75 por 200 pasquines de “Manuel Natal” y 200 de “Lúgaro” — y a Juan Tomassini — $700 por “promoción municipio SJ”.

La página también publicó información de eventos y mensajes de Rosselló Nevares luego de ser elegido como uno de los “cabilderos de la estadidad” en mayo del 2021.

Tan reciente como en enero de 2023, la página republicó dos imágenes del exgobernador con el hashtag #RickyNoTeQuites.