De vuelta al tribunal Hospital HIMA y Triple S

La administración del Hospital HIMA y la aseguradora Triple S vuelven a los tribunales hoy para la vista de la demanda interpuesta por la institución hospitalaria contra la aseguradora por cancelación de contrato.

Según Armando Rodríguez, principal oficial ejecutivo de los hospitales HIMA San Pablo, la aseguradora decidió cancelarle el contrato por represalias, luego que entablara otras demandas de cobros por servicios prestados a pacientes desde 2018 al 2020.

“Desde noviembre hemos estado presentando varias demandas en contra de Triple S, y esas demandas han sido en cobro de dinero. Esta demanda responde a que por nosotros tratar de hacer valer nuestro derecho, ellos han decidido cancelar el contrato y nosotros entendemos que eso es una clara represalia en contra de nosotros, sencillamente por querer hacer lo justo y cobrar el dinero que responsablemente nos corresponde, porque nosotros ofrecimos servicio a esos pacientes”, dijo en entrevista con Metro Al Mediodía.

“Los pacientes recuerda que no tienen la culpa y ellos nosotros no podemos hacer gestiones de cobro, en contra del paciente, no lo haremos tampoco, pero el que tiene la responsabilidad, que en este caso es Triple S, ha eludido esa responsabilidad y estamos entonces buscando eso. Ellos han decidido cancelarnos el encontrado porque entienden que nosotros somos el único proveedor que no ha cuadrado el 2018. Pero mire, tenemos problemas en el 2018, en el 2019, en el 2020, en el 21, y el 22. En el 23 no podemos decir que tenemos problemas todavía, así que la realidad es que estamos agotando el proceso interno de Triple S, que tiene cinco pasos. Estamos en el 2023 y estamos atendiendo todos esos años, así que estamos agotando del 2020 en adelante, estamos agotando los pasos a nivel del triple S para el 2018 al 2020. Los pasos se agotaron y ellos decidieron no pagar, así que tenemos que ir al próximo paso en donde tenemos una controversia. No nos hemos puesto de acuerdo. Tenemos que ir al Tribunal para que entonces un juez decida. Eso es parte de la vida del negocio normal. No había que entrar en represalia nada más que porque nosotros quisiéramos cobrar”, manifestó.

Actualmente, el 21% de los pacientes de HIMA pertenece a alguno de los productos de la aseguradora Triple S. Rodriguez indicó que la decisión de Triple S solamente afecta a la línea comercial y Advantage donde mantenía un contrato porque en el caso de Triple S Vital aún se discute que sucederá con nueva política pública.

“Esta esta decisión de ello realmente afecta solamente la línea comercial y Advantage, que era donde sí teníamos un contrato. Así que ahora hay que ver el volumen final, hay que entenderlo, una vez eso suceda. Entendemos que no debe suceder, entendemos que toda una relación de 31 años que llevamos con Triple S y ello por razones que todavía se nos escapan, han decidido tomar esta decisión que es devastadora”, puntualizó.

Cabe destacar que el contrato con Triple S vence a fin de mes. En tanto, la vista se realizará mañana en la sala del juez Anthony Cuevas.

Sobre si HIMA está en busca de un remedio rápido en el Tribunal, Rodríguez indicó que buscan “que el juez Cuevas entienda que esta decisión de Triple S va a afectar a los pacientes de una forma bien real”.

“Antes de que eso suceda, pues él debe considerar la prueba que le vamos a presentar. Quiero añadir que Triple S en este momento, como que ignora que hay una carta del derecho del paciente y que la carta de derecho del paciente establece 90 días de transición para los pacientes. Ellos están queriendo y de hecho ya están afectando pacientes. Ellos están queriendo afectar al paciente desde ahora y quisieran que la fecha del 31 sea una fecha estricta. Les recuerdo a todo el mundo paciente que llegue a la sala de emergencia, nosotros lo tenemos que atender. Eso no es una opción de la aseguradora decidir si yo puedo atender el paciente o no, el paciente se atiende y la discusión económica es posterior. Así que estamos tratando de explicar al juez y que entienda, que hay que tomar una pausa y discutir cómo es que vamos a atender los pacientes porque son muchos. Triples S alega que no son muchos, son muchos”, recalcó.