Piden reunión con HMS Ferrys y ATI ante falta de boletos para viequenses

El alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino, convocó este domingo a una reunión de emergencia con la empresa HMS Ferrys y la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) para que se atienda la falta de boletos para los residentes de la isla municipio.

“Es una falta de respeto, sencillamente lo es. Los boletos para los viequenses tienen que estar disponibles primero y todo el tiempo. No es justo la espera de horas para nuestra gente. Estoy convocando una reunión para que investigue y tome las medidas correctivas para que no vuelva a pasar que los residentes no consigan boletos de regreso luego que salen de la isla, lo del pasado no puede volver a ocurrir”, señaló Corcino en declaraciones escritas.

Además, Corcino, que busca delinear un plan para solucionar la crisis, denunció que los viequenses deben esperar entre cinco y ocho horas para regresar a sus hogares.

“Las explicaciones para otros”, recalcó.

Según el acuerdo con HMS Ferrys, cada viaje, tanto de ida como vuelta, tiene que tener reservado 35 boletos para los viequenses. Sin embargo, por ser un fin de semana largo, el número de pasajeros aumenta considerablemente.

A la solicitud de reunión también se unió Carlos “Johnny” Méndez y Marisa “Marissita” Jiménez.

Denuncian dramático aumento de precio en estacionamiento de terminal de lanchas en Ceiba

De igual forma, ayer, sábado, el alcalde denunció que la empresa que opera el estacionamiento del terminal de lanchas, Smart, subió los precios de forma “exorbitante”.

“En días recientes, la empresa que opera el área de estacionamiento del terminal de lanchas en Ceiba aumentó los precios de forma exorbitante. Por ejemplo, el dejar un vehículo 24 horas, como hacen muchos de los viequenses, cuesta $20.00. Para un turista que viene a visitar Vieques, que regularmente se quedan tres días y dos noches, ahora tendrán que pagar la friolera de $60.00. Es demasiado. Por eso, pedimos al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) que investigue esta práctica la cual encontramos abusiva”, señaló.

Por su parte, Carlos “Johnny” Méndez, sostuvo que el aumento en los precios tendrá un efecto perjudicial para la economía del pueblo.

“El pagar $20.00 por día en un estacionamiento es demasiado. Coincidimos con el alcalde de que estos precios tendrán un efecto detrimental en la economía de Vieques, al igual que la de Culebra. Algo se tiene que hacer, es demasiado oneroso”, añadió Méndez, quien es el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes.

Corcino, adelantó que estará enviando una carta a la oficina regional del DACO para el área este con el fin de que se investigue la situación con premura.

“Quiero que esta situación se atienda ya, nuestros residentes y visitantes no pueden con estos cargos, más ahora que tenemos una tasa de inflación elevada de siete por ciento, y más de diez por ciento en transportación. Los gastos son demasiados y ahora imponen $20.00 por día para venir a Vieques, además del boleto de transportación. No se pude”, sostuvo.