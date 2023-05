Gobernador ofrece detalles sobre las honras fúnebres de su padre

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi Urrutia, informó que los actos fúnebres de su padre, don Jorge A. Pierluisi Díaz, se llevarán a cabo el martes en la Parroquia Santa Teresita, en Santurce, a partir de las 3:00 p.m.

El primer mandatario confirmó que a las 6:00 p.m. se celebrará la Santa Misa por su eterno descanso.

Por su parte, el sepelio de Pierluisi Díaz será el miércoles, 31 de mayo de 2023, a las 10:00 a.m., en el Cementerio Nacional de Puerto Rico, en Bayamón.

“Georgie” Pierluisi Díaz falleció el pasado viernes a los 96 años. La información fue confirmada por el propio gobernador a través de declaraciones escritas.

“Tenerte como padre me ha hecho el hijo más bendecido. Tus valores y tu dedicación al servicio a los demás y a Puerto Rico siempre me inspirarán. Conozco el respeto porque nunca te vi faltarlo. Sé lo que es el amor incondicional porque a tus 96 continuabas cuidando de Mami como lo hiciste a tus 20. Reconozco el servicio desprendido porque nunca te serviste a ti mismo. Me despido de ti hoy, mi héroe, y te entrego a los brazos de Dios y de José Jaime. Gracias por todo, Papi”, expresó en ese momento Pierluisi.

Pierluisi Díaz dedicó gran parte de su vida al servicio, iniciando su carrera como teniente del Ejército de Estados Unidos. Además, fue servidor público por ocho años en los que fungió como secretario del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.

Igualmente, fue un ingeniero civil destacado que presidió la Asociación de Contratistas Generales en Puerto Rico y recibió el Premio Alejandro Herrero, el más alto honor de la industria de la construcción.