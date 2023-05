¿Salud vigila un nuevo virus más mortal que el COVID-19?

A solo unas semanas de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el fin de la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19 desde marzo del 2020, el Departamento de Salud en Puerto Rico se encuentra vigilando un nuevo virus.

Según el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, se trata de “una influenza que va a ser mucho más poderosa”. Mientras que la OMS dice que el virus es más mortal que el COVID-19.

“Estamos esperando el H2N1, si no me equivoco. Es una influenza que va a ser mucho más poderosa. ¿Por qué? Porque se sabe que los virus, mientras sigan proliferándose en el ser humano, llega el momento que se transmite de ser humano a animal y de animal vuelve de nuevo hacia atrás. Vuelve con una proteína nueva, el cuerpo no la reconoce. Por lo tanto, eso es una mutación del virus y es un virus totalmente nuevo para el ser humano”, expresó a medios de comunicación.

En las pasadas semanas, la tasa de positividad por COVID-19 en la isla ha aumentado.

El martes, la tasa de positividad subió a 23.2 por ciento. La incidencia del lunes se ubicaba en 20.24. Sobre ello, Mellado dijo que el monitoreo continúa.

“¿Cuál es la recomendación general? Vacunarse, lavado de manos y si usted es una persona que tiene alguna condición crónica o mayor de 65 años, es importante que se proteja con la mascarilla. Eso es algo que vamos a tener que aprender a vivir con ella”, indicó.

A inicios de mes, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó una orden ejecutiva que pone fin al estado emergencia que se decretó desde marzo del año 2020 como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19.

Sin embargo, se indicó a través de declaraciones escritas que el Departamento de Salud retendrá la facultad de emitir reglamentación, directrices, Órdenes Administrativas, cartas circulares, protocolos y recomendaciones para atender la enfermedad del COVID.

Lo mismo sucede con la determinación de la OMS, la cual el pasado 5 de mayo informó que no califica al COVID-19 como una emergencia global.

“Al igual que el gobierno federal y la Organización Mundial de la Salud, en Puerto Rico las estadísticas demuestran una continuidad en la reducción de los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos a causa del COVID-19. Así pues, es el momento de que el Gobierno de Puerto Rico tome acciones afirmativas para cambiar el enfoque ante el COVID-19 de una fase de emergencia a una de mitigación”, destacó el gobernador en la Orden Ejecutiva en la que agradece a los funcionarios públicos y personal de la empresa privada que desde inicios de 2020 han trabajado en aras de proteger y garantizar la salud, seguridad y bienestar del pueblo.

Según establecido en la Orden todas las agencias y municipios deberán desactivar cualquier procedimiento especial puesto en vigor para responder a lo que fue el Estado de Emergencia.

A esos efectos, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Hacienda velarán por que este ejercicio se haga responsablemente y en cumplimiento con cualquier requisito o proceso aplicable y podrán requerir aquellos informes y establecer aquellos controles presupuestarios que estimen necesarios para descargar esta responsabilidad.

“El fin de la emergencia no impacta los proyectos o programas existentes que se estén llevando a cabo con fondos estatales y federales asignados para trabajar con cualquier faceta de la emergencia según sus períodos de vigencia. Las agencias y los municipios deberán continuar cumpliendo con las guías, regulaciones y términos establecidos por cualquier agencia federal o estatal. El período elegible para incurrir en gastos vence el 31 de diciembre de 2024 y los fondos deberán ser utilizados en su totalidad en o antes del 31 de diciembre del 2026. Sin embargo, cualquier fondo que tenga una fecha de vigencia distinta se regirá de acuerdo con los periodos de vigencia previamente establecidos para esos fondos”, establece la Orden Ejecutiva.

Como parte de los esfuerzos para mitigar el COVID-19, el Departamento de Salud llevó a cabo diferentes esfuerzos de detección, vigilancia, prevención y tratamiento para atender exhaustivamente la pandemia del COVID-19. “Estos esfuerzos, en conjunto a las medidas adoptadas, cumplieron su propósito logrando disminuir dramáticamente los niveles de contagio de COVID-19″, señaló el gobernador.

La Orden Ejecutiva deja sin efecto varios boletines administrativos emitidos con este propósito desde el 2020 al presente.