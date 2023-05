Policía realiza arresto y ocupa armas durante intervención en varios negocios en San Juan

Las autoridades llevaron a cabo varias intervenciones en horas de la noche de ayer, viernes, que terminaron con la incautación de vehículos, armas y el arresto de un prófugo a nivel federal.

Según el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García Díaz, el plan de seguridad también incluyó la expedición de multas a ocho negocios. Las sanciones rondan en los $16,400.

En el sector Puerto Nuevo, los agentes expidieron multas contra los establecimientos “Doble 6″, “Amador Castro”, “La Milagrosa Colmado y Cafetín”, “El Elefante”, " La Vuelta Bar and Lounge”, “La Escalera”, “Zona 9 “Bar and Grill”, “Colmado Tony” y “La Terraza/Robra LLC”.

En su mayoría, los locales operaban sin permisos, no contaban con extintores, tenían fallas en los tanques de gas, no poseía letreros de emergencia y vendían bebidas alcohólicas después de las 12:00 a.m.

Igualmente, en Santurce, llegaron hasta el negocio “Ocean Club”, donde se expidieron boletos por realizar una construcción sin permisos, trabajar con exceso de capacidad y por tener cablería expuesta.

Entretanto, en esa misma discoteca, se arrestó al prófugo Edgar Betancourt Ortiz, alias “Gaby”, quien según trascendió, se encontraba participando del cumpleaños del cantante “Luar La L”.

García Díaz precisó que se estarán presentando en los Tribunales procedimientos de revocación de permisos para negocios adicionales, cuya operación es contraria a los permisos emitidos.

Además, la Policía fue alertada sobre un cuerpo en el establecimiento “Noa”, que ubica en la calle Diez de Andino, intersección con la calle Pomarosa.

En este se encontró el cadáver de un hombre que se alega que fue asesinado dentro del negocio y luego trasladado a las afueras de la propiedad.

“Se está investigando por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) dado que aparenta que el evento violento no ocurrió en la calle, sino que fue movido posteriormente. No se proveerán más detalles por el momento para no afectar la investigación en curso”, indicó el coronel.

García Díaz anticipó que los agentes continuarán durante todo este fin de semana largo realizando intervenciones para salvaguarda y proteger a la ciudadania.

“Según las instrucciones del alcalde, Miguel Romero, seguiremos con las intervenciones para hacer cumplir la reglamentación y las leyes, como cumplen la mayoría de los comercios”, sentenció.