Secretaria de la Familia responde a los ataques de Lisha

La secretaria del Departamento de la Familia, Cení Rodríguez Troche, respondió a los ataques realizados por la joven Lisha Ramón Mejías quien a través de las redes sociales expresó que “ojalá te pase algo” luego de que la agencia le removiera a su hija.

“Lo único que puedo desearle es que Dios quiera que ella tenga los recursos, las herramientas y las desarrolle para que pueda echar para adelante, Lisha, todo el mundo habla de su capacidad empresarial como todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades. Yo lo que aspiro es a que ella fortalezca esas debilidades y pueda convertirse en la mujer que puede ser”, dijo la secretaria en el programa Primera Pregunta con Rafael Lenín López de Telemundo.

La secretaria aseguró que la agencia que dirige tiene como norte que se preserven los vínculos familiares.

Ramón Mejías, le envió un fuerte mensaje a la secretaria de la Familia en una de sus transmisión de Facebook.

“Secretaria del Departamento de la Familia, no sirves. Punto. Porque a mí me pueden decir que yo no sirvo como mamá, pero yo nunca he tenido a Nazareth viviendo en unas condiciones infrahumanas. A mí me pueden decir ‘Lisha, eres loca’, pero yo nunca he visto a Nazareth que haya pasado hambre en mi techo. A mí me pueden decir ‘Lisha, eres pésimo ser humano’, pero nunca Nazareth a tenido un pésimo estilo de vida”, expresó Ramón Mejías en medio del proceso que enfrenta por la custodia de su hija, Nazareth.

“Ojalá te pase algo. No algo malo, pero algo que te haga capacitar y te haga actuar de la manera. Porque en el poder que tú estás puedes hacer algo c@%$! por todos esos niños que realmente están pasando maltrato”, añadió.

Investigación sobre presunta agresión contra fémina en fiesta convocada por Lisha no ha concluido

La investigación sobre el presunto caso de agresión contra un fémina en una fiesta convocada por la joven comerciante e influencer Lisha Ramón Mejías continúa su curso, según confirmó la fiscal Lismar Rodríguez de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Carolina.

Sus expresiones se dan luego de que el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía de Puerto Rico, teniente coronel Roberto Rivera indicara en una entrevista televisiva que la investigación está en su “punto culminante” y que en cualquier momento se estarían radicando cargos.

“Esa investigación está en su curso, como decimos nosotros en su punto culminante así que yo no voy a entrar de lleno en lo que tiene que ver, sí te puedo decir que estamos sumamente adelantados, ya conocemos los pormenores de esta situación, esperamos que en cualquier momento sea de la semana que viene o la próxima pudiera estar quizás en un momento consultando para una radicación de cargos”, expresó en entrevista con el programa Día a Día de Telemundo.

Sin embargo, la fiscal Rodríguez, coordinadora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Carolina indicó que la investigación continúa su curso y no ha concluido.

“Esa determinación le corresponde al fiscal a cargo del caso y esa investigación aún no ha concluido”, expresó en declaraciones enviadas a este medio.

El pasado mes de abril, Ramón Mejías, realizó una fiesta a la cual llamó “Proyecto X” y convocó a sus seguidores para que participaran de la misma.

La denuncia la realizó una mujer entre 35 a 38 de edad, quien alega fue agredida por un desconocido mientras disfrutaba del evento. Al salir de la actividad fue auxiliada por policías municipales quienes la llevaron al hospital y dieron conocimiento de los hechos a la Policía estatal. La División de Delitos Sexuales investiga la denuncia.

En un video de la red social Tik Tok que compartió NotiCentro, de WAPA TV, Ramón Mejía tildó a la mujer de “rara” y que alegadamente no le había dado “buena espina” al llegar a la actividad. Alegó que la situación comenzó cuando la querellante comenzó a tomar bebidas alcohólicas.

“Lo malo fue que chupe, chupe, chupe, chupe. Esa mujer se volvió rara, como se que transformó. Bien loca”, expresó en las grabaciones. Más adelante, Ramón Mejías añade que “Gente, esa mujer estaba bien rara. Para decirte más, estaba tirándosele a todos los hombres así, bien loca”, relató Ramón Mejías.

Ramón Mejía manifestó que la situación en su fiesta ocurrió por alguien que entró a la fiesta y no supo tener autocontrol. Indicó que se fue detrás de ella para hablar con ella.

Posteriormente, como parte de la investigación a la joven le confiscaron su teléfono celular.