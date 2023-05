Proyecto Dignidad exige la renuncia del secretario de Justicia por expresiones sobre proyecto de aborto

El presidente de Proyecto Dignidad (PD), doctor César Vázquez Muñíz, junto a militantes de esa colectividad, exigieron el viernes la renuncia del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, ante sus expresiones en vistas públicas en torno al Proyecto del Senado 495 sobre el aborto en menores de edad.

“Lo anterior revela una incapacidad absoluta del licenciado Emanuelli Hernández para continuar ejerciendo las funciones de Secretario de Justicia de Puerto Rico. Por lo cual, le exigimos al Gobernador que se exprese, que se aparte de las expresiones hechas por el licenciado Emanuelli Hernández y, a su vez, le solicite la renuncia de inmediato. Cualquier acción menor a la anterior, implicará un apoyo por parte del gobernador Pedro Pierluisi a que el prejuicio y el trato indigno sea parte de su gobierno a través del Departamento de Justicia”, dijo el doctor Vázquez Muñíz en conferencia de prensa.

El Secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli Hernández, causó revuelo en la audiencia pública del Senado sobre el Proyecto del Senado 495, el 17 de mayo, cuando dirigió críticas contundentes a la senadora Joanne Rodríguez Veve, al partido político Proyecto Dignidad, y a los ciudadanos que apoyan la exigencia del consentimiento parental para la terminación de un embarazo de una menor.

Según Emanuelli Hernández, los que apoyan esta medida están locos, quieren ponerle capuchas y cinturones de castidad a las mujeres, y están intentando quitar derechos a todos, entre otras acusaciones.

“Lo anterior es altamente preocupante viniendo de un Secretario de Justicia, quien es tercero en mando en el orden sucesoral constitucional, así como el representante legal del Gobierno de Puerto Rico, de sus agencias y del Pueblo de Puerto Rico. Y más aún, cuando al Secretario le corresponde representar a los funcionarios o empleados de la Rama Legislativa y de la Rama Judicial, cuando así se le solicite. Además, el Secretario tiene el deber ministerial de promover el respeto por la ley y estimular en los funcionarios y empleados del Departamento actitudes dirigidas a proteger y hacer valer el derecho de todos los ciudadanos a recibir, en todo momento, un trato digno y respetuoso”, sentenció el licenciado Juan Frontera Suau, vicepresidente de la colectividad.

“Las expresiones destempladas, discriminatorias y poco respetuosas, dirigidas no tan solo a nuestro partido político y a su representación en la legislatura, sino además a todo un sector de la sociedad en el país, ponen en entredicho la capacidad del licenciado Emanuelli Hernández de llevar a cabo las funciones antes descritas requeridas en ley, de una manera digna, respetuosa y salvaguardando el derecho de todos los ciudadanos a no ser discriminados por sus ideas políticas y religiosas”, declaró el licenciado Frontera Suau.

“Esas expresiones fueron hechas por el Secretario como funcionario público en el ejercicio de sus deberes ministeriales. Estas expresiones abren una ventana a los prejuicios y motivaciones que pueden llevarle a tomar decisiones que afecten los derechos de aquellos que abogan por lo que él llama locura y deseos de cercenar y oprimir a la mujer. Algo que nada tiene que ver con el Proyecto del Senado 495″ recalcó la senadora Rodríguez Veve.

“Más aún, al final de la audiencia pública el Secretario expresó que en Puerto Rico no había ningún problema que atender con las menores de edad y el aborto en Puerto Rico. De esta manera, prejuzgando y dejando ver su parcialidad, ante un referido que recientemente nosotras, las portavoces de Proyecto Dignidad en la legislatura, le hicimos para que investigue la falta de cumplimiento por las clínicas de aborto, y los profesionales de la salud que allí laboran, de su deber de notificar la sospecha de violación de 118 menores de 15 años o menos a las que se les practicaron abortos en Puerto Rico”, enfatizó la senadora.

Rodríguez Veve y Vázquez Muñiz exigieron que el Gobernador se distancie de las declaraciones de Emanuelli Hernández y le solicite la renuncia de inmediato.

Secretario de Justicia dice que legisladores no pueden “volverse locos” y quitar derechos

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández se enfrascó este jueves en un careo con la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve por el tema del aborto en menores de edad, medida que rechazó.

“Este pueblo ha sido sometido en muchas ocasiones. Pero en cuanto a la libertad, en términos individuales en cuanto al derecho de la intimidad, este pueblo siempre ha defendido las causas justas. Y yo creo que con ese tipo de movimiento que están haciendo ustedes en términos de violentar los derechos a las mujeres, lo que faltaría ponerle una capucha a las mujeres, para que no se les vea la cara y un cinturón de castidad. Y créame, eso es algo impropio”, dijo el secretario de Justicia en vista pública.

De inmediato, la senadora Joanne Rodríguez Veve refutó el comentario del funcionario público: “Secretario, me parece que sus expresiones no son respetuosas”.

“No, las expresiones son respetuosas porque mas irrespetuoso es lo que ustedes pretender hacer con la mujer puertorriqueña”, refutó el funcionario.

“Cuando yo veo que son diferencias, cosas totalmente incorrecta, mire, uno tiene que hablarles claro porque ustedes sí tienen derecho a legislar, pero ustedes no pueden volverse locos y estar quitándole derechos a todo el mundo”, le dijo el secretario a Rodríguez Veve.

“Déjeme hablar porque usted me citó y me tiene que permitir hablar. Usted tiene capacidad para legislar, no para litigar. Son dos cosas distintas. Usted legisla, pero tiene que legislar con conciencia. Ver un sinnúmero de personas que llevan años y años queriendo que sus derechos valgan y han estado cincuenta años queriendo que sus derechos valgan y usted quiere ahora cercenar. No mire, no se puede permitir en un país. Y yo vengo aquí como secretario de Justicia y vengo también como ser humano porque eso es un abuso lo que quieren hacer”, dijo Emanuelli Hernández.

Acto seguido, la senadora Rodríguez Veve respondió: “Señor secretario le voy a pedir que cuando haga acusaciones fundamente sus planteamientos”.

“Los estoy fundamentando porque usted es parte de ese grupo”, dijo el titular de Justicia.

“Y me parece a mí que como secretario de Justicia, son expresiones discriminatorias por razón de ideas políticas. Que quede para récord”, expuso la senadora en la vista pública.

Más adelante, Emanuelli Hernández dijo en declaraciones escritas: “La evaluación del Proyecto del Senado 495 fue realizada a la luz de lo que dispone la Constitución de Puerto Rico y la jurisprudencia sobre el derecho a la intimidad, que históricamente ha sido amplio para garantizar mayores libertades y derechos a todos los individuos. A base de esto, presentamos nuestras recomendaciones jurídicas a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado enfocadas en la protección de las menores de edad, sobre todo aquellas que se encuentran en una posición vulnerable por razones sociales y económicas. Al finalizar la vista pública, también expresé mi sentir a nivel personal, como ser humano y abogado, que no representa la posición del Departamento de Justicia ni del Gobierno de Puerto Rico. Aclaro que la intención de mis expresiones personales no va dirigida a Proyecto Dignidad ni a particularizar a partido, grupo o sector alguno, sino a ilustrar el alcance de la legislación propuesta”.