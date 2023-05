“El que quiera retarme, bienvenido sea”: César Vázquez ante posible primaria en Proyecto Dignidad

Ante el interés de más de una persona por la aspiración para la candidatura a la gobernación por el Proyecto Dignidad (PD), el presidente de la colectividad, César Vázquez le dio la bienvenida a una posible primaria ante Ada Norah Henríquez quien fue su compañera de papeleta en las elecciones del 2020.

Vázquez aseguró que en las próximas elecciones estará aspirando a la gobernación ya que ha invertido tiempo y recursos en su misión en el Proyecto Dignidad. Pero fue enfático en que antes de una posible primaria los candidatos interesados deben pasar por el proceso para radicar candidaturas.

“Primero hay que pasar por cumplir por los requisitos de partido, después hay que pasar por cumplir los requisitos de la Comisión Estatal de Elecciones y eso es al 30 de diciembre, tercero no sabemos qué enmiendas va a tener el Código Electoral. ¿Y sabes qué? Se le van a respetar a todos, sus derechos democráticos. El que quiera retarme, bienvenido sea”, expresó el galeno en el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce).

“Claro que sí”, afirmó Vázquez. “¿O ustedes creen que yo estoy invirtiendo vida, recursos, tiempo en este momento de mi vida...¿para qué? Nadie juega para perder”, añadió.

Sobre si tiene alguna diferencia con Norah quien fue candidata a la comisaría residente en el ciclo electoral anterior, este permaneció en silencio.

Ada Norah Henriquez, excandidata a la comisaría residente por el Proyecto Dignidad hizo público su interés por la silla en Fortaleza.

Fue durante su participación en el podcast La Trinchera, moderado por Christian Sobrino, exasesor del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, que Norah Henriquez confirmó que aspiraría a la gobernación por el Proyecto Dignidad.

“Vamos a aspirar para el ejecutivo”, dijo al Sobrino cuestionarle sobre sus metas para el 2024.

“No sé si se irá a primaria o cómo se decidirá, pero ahí estamos”, sostuvo.

Norah Henriquez detalló que dentro del partido que milita están “tratando de definir algún tipo de método alterno” para seleccionar el candidato para la papeleta, sin embargo aseguró que “la matrícula quiere votar”

“Eso se supone que se defina de aquí a principios de julio”, añadió.

Mientras, en declaraciones previas a WKAQ, el doctor César Vázquez, fundador del Proyecto Dignidad, había adelantado que que aunque se visualiza aspirando nuevamente a la gobernación, hay otras personas dentro del Proyecto que pudiera interesarle la silla en Fortaleza.

“Eso es algo que se va a determinar una vez comience el proceso de radicación de candidaturas, se completen los requisitos del Proyecto Dignidad y de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo aspiro a ser ese candidato, pero esa aspiración la pueden tener otras personas y tendremos que en algún momento tener un proceso para eso”, dijo en entrevista con WKAQ.

El doctor aseguró, además, que cualquier aspirante por el Proyecto Dignidad será mucho mejor que cualquier otro candidato de los tradicionales partidos políticos.

“Cualquiera que vaya por Proyecto Dignidad es mucho mejor, tiene mayor trayectoria de vida y sobre todo tiene el carácter y las motivaciones correctas para gobernar para todos, para el beneficio de todos y no para los amigos del alma como ha sido lo que ha pasado en los últimos 40 o 50 años”, apuntó.

Ante la posibilidad de que los partidos tradicionales, el PNP y el PPD, vuelvan a controlar las próximas elecciones, Vázquez señaló que el Proyecto Dignidad trabaja “para que los puertorriqueños se den cuenta que quienes quebraron a Puerto Rico no nos pueden seguir gobernando”.

“Desde mi punto de vista toda esta fiebre de primarias y candidatura no es otra cosa que la búsqueda de tu maquillar al cuerpo enfermo, al cuerpo moribundo porque la realidad es que ambos partidos para los que están luchando estas posiciones son los que nos han traído a la quiebra. Son los que nos han destruido”, dijo.

“De nosotros decían que no llegábamos ni a primera y nos robamos la segunda y por lo menos yo, proyecto Dignidad y yo estamos trabajando para que los puertorriqueños se den cuenta que quienes quebraron a Puerto Rico no nos pueden seguir gobernando. Que los que crearon el problema no lo van a resolver”, apuntó.