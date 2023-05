EEUU: Juez sopesa si permite a estudiante usar chalina con banderas de México y EEUU en graduación

DENVER (AP) — Un juez federal estadounidense está sopesando si permite que una estudiante de secundaria de Colorado use una chalina con las banderas de México y Estados Unidos en su graduación este fin de semana después de que la estudiante demandó al distrito escolar.

Se trata de una nueva disputa en Estados Unidos sobre qué tipo de atuendo cultural se permite en las ceremonias de graduación, y muchos se enfocan en las insignias tribales.

Los abogados de Naomi Peña Villasano argumentaron en una audiencia el viernes en Denver que la decisión del distrito escolar viola sus derechos de libertad de expresión. También dijeron que es incongruente que el distrito permita la vestimenta de nativos estadounidenses, pero no la chalina de Peña Villasano, la cual tiene la bandera de México por un lado y la de Estados Unidos por el otro.

“Soy 200%: 100% estadounidense y 100% mexicana”, dijo en una reunión reciente de la junta escolar en la zona rural de Western Slope, Colorado.

“El distrito está discriminando la expresión de diferentes herencias culturales”, dijo su abogado Kenneth Parreno, del Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación, en la audiencia del viernes.

Un abogado que representa al Distrito Escolar 16 del condado Garfield respondió que se requiere que se permitan las insignias de los nativos estadounidenses en Colorado y que es categóricamente diferente a usar las banderas de un país. Permitir que Peña Villasano luzca las banderas de Estados Unidos y México podría abrir “la puerta a material ofensivo”, alegó Holly Ortiz.

Ortiz dijo además que el distrito no quiere impedir que Peña Villasano se exprese y que la graduada podría adornar su gorra con las banderas o usar la chalina antes o después de la ceremonia.

Pero “ella no tiene derecho a expresarlo de la forma que quiera”, alegó Ortiz.

Se espera que el juez dictamine el viernes si permite que Peña Villasano use la chalina en la ceremonia de graduación el sábado.

Ha habido disputas similares en esta temporada de graduación.

Una niña transgénero presentó una demanda contra un distrito escolar de Mississippi por prohibirle usar un vestido para la graduación. En Oklahoma, una exalumna indígena inició una acción jurídica contra un distrito escolar por quitarle una pluma, un objeto religioso sagrado, de su birrete antes de la ceremonia de graduación en 2022.

Lo que se considera atuendo de graduación adecuado ha sido una fuente de conflicto para los estudiantes indígenas en todo el país. Tanto Nevada como Oklahoma aprobaron el jueves leyes que permiten a los estudiantes indígenas usar atuendos religiosos y culturales en las ceremonias de graduación.

Este año, Colorado aprobó una ley que declara ilegal impedir que los estudiantes indígenas usen tales prendas. Casi una docena de estados tienen leyes similares.

Los argumentos legales a menudo se reducen a si la Primera Enmienda constitucional protege la expresión personal, en este caso la chalina, o si sería considerado un discurso patrocinado por la escuela y podría limitarse con fines educativos.

