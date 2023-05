Rivera Schatz asegura que Manuel Natal “no tiene cuerpo para aguantar un pescozón y se lo está buscando”

Thomas Rivera Schatz y Manuel Natal protagonizaron ayer un encontronazo en los pasillos de Telemundo luego que el senador le reclamara al presidente del Movimiento Victoria Ciudadana por supuestas faltas de respeto.

En entrevista con NotiUno el legislador explicó lo que sucedió luego que Natal saliera de su entrevista con Rafael Lenín López en el programa Primera Pregunta y la que tanto Rivera Schatz como el exgobernador Alejandro García Padilla observaron para luego ofrecer su tradicional análisis.

Rivera Schatz y Natal sostuvieron un intercambio que se produjo mientras Lenín López entrevistaba al exfiscal Ernie Cabán, al punto que se escuchó el alboroto en el estudio. Metro supo que Rivera Schatz se mostró alterado luego de la participación de Natal y lo encaró e intentó agredirlo por lo que tuvo que ser detenido por varios presentes en el canal.

“Esta gente tiene la actitud de llegar a agitar, a faltar el respeto y a tratar de insinuar que son más bravos que nadie hasta que tú los enfrentas. Cuando tú los enfrentas, ocurre lo que ocurrió con el compañero Carmelo Ríos en otra emisora hace algún tiempo, que se echó a llorar. Cuando yo me aproximé para reclamarle pues salió corriendo como hacen ellos”, dijo el legislador.

“Ellos están en una provocación continua en una actitud desafiante continua, en una actitud de faltar el respeto continuo y yo no se lo voy a permitir ni a él ni a nadie. Ni allí ni en ningún sitio. Tan sencillo como eso. Ellos dicen que son guapos, pero no son guapos na´. Son unos cobardes, ellos creen que están por encima de la ley y yo lo enfrenté. Eso es todo, eso fue lo que pasó”, añadió.

“Lo que pasó es que ellos creen que donde quiera ellos pueden faltar el respeto haciendo insinuaciones”, señaló.

Rivera Schatz cuestionó que Natal y la representante Mariana Nogales continuamente amenazan con acusaciones pero no han realizado lo que él hizo al radicar una querella contra la legisladora por omitir información en un informe financiero.

“Por qué no tienen los pantalones de hacer lo que hice yo, que le radiqué una querella por información falsa en los informes y, precisamente por eso le encontraron causa, perjurio. Precisamente por ese delito es que le encontraron causa y falsificación ideológica. Esta gente cree que puede faltarle el respeto a todo el mundo y hay que ponerle respeto”, apuntó

“El no tiene cuerpo para aguantar un pescozón y se lo está buscando. Si tuviera cuerpo para darle un pescozón pues valía la pena dárselo, pero anda por ahí como el perro chihuahua ladrando detrás de la verja. Eso es todo”, manifestó.

De igual manera instó a la gente a no aguantarle faltas de respeto a Natal.

“No le aguanten ni una más. Si lo tienen que enfrentar, enfréntenlo a como dé lugar y como sea. Ese es un alfeñique buscándose una bofetá que no puede aguantar. Eso es todo. Si por menos que eso se le echó a llorar a Carmelo en otra emisora”, indicó, al tiempo que se escuchaba al legislador Carmelo Ríos reírse.

“Yo ni lo toqué”, intervino Ríos en la entrevista realizada por Alex Delgado.

“Yo no tengo que aguantarle faltas de respeto ni a él ni a nadie, ni a ese alfeñique infeliz ni a nadie”, puntualizó Rivera Schatz.

Natal pide acción a Telemundo

Natal, por su parte, realizó expresiones en Noticentro de WAPA TV, he indicó que dejará que “el medio (Telemundo) tome las medidas que tenga que tomar para asegurarse que a los invitados que llevan allí sus panelistas de ninguna forma atenten en contra de la seguridad de ellos”.

“Vamos a darle la oportunidad a que el medio corrija. Si no lo hace yo voy a salir públicamente a señalar lo que allí ocurrió”, sostuvo.

El presidente del MVC no afirmó ni negó si hubo un intento de Rivera Schatz de agredirlo.

No osbtante, aseguró que el tiempo de Rivera Schatz había llegado y lo invitó a “acostarse temprano”, insinuando una posible intervención de los federales contra el senador.

“Aquellos que por mucho tiempo se han hecho los machotes, los macharranes, que se creen que se las saben todas, están actuando con mucho nerviosismo y es porque saben que su tiempo ha llegado”, sostuvo. Así que en el caso de Thomas Rivera Schatz, no se trata de lo que va a pasar en la próxima elección, se trata de que yo creo que se debe acostar temprano pa´ cuando le toquen la puerta al otro día, no el FEI, no el Departamento de Justicia, los que hablan en el difícil y llegan muy temprano. Así que a Thomas a acostarse temprano y con un buen traje para asegurarse que pa la foto quede lindo”, dijo.

De igual manera, volvió a recalcar que Rivera Schatz es un corrupto en Trujillo Alto y en Isabela

“Aquí de frente se lo digo que su tiempo va a llegar”, apuntó.