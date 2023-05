Escasa la asistencia perfecta en sesiones legislativas

A pesar de que la Cámara de Representantes tiene 52 miembros y el Senado 26, solo cuatro han logrado tener asistencia perfecta en las sesiones de ambos cuerpos legislativos.

Los senadores Marially González, del Partido Popular Democrático (PPD), Gregorio Matías, del Partido Nuevo Progresista (PNP) y José Vargas Vidot, senador independiente, han estado presentes en las 26 sesiones de la Cámara Alta en lo que va de año.

De igual forma, la representante Deborah Soto Arroyo, del PPD, es la única dentro de la Cámara que cuenta con asistencia perfecta en las 22 sesiones.

El profesor y analista político Ángel Rosa explicó que, de todo lo que hace un legislador, la sesión es la parte más importante, ya que es el lugar y el momento en que un legislador descarga su obligación constitucional de votar por piezas legislativas que se consideran en cada sesión.

“Es más importante que estar en el distrito, es más importante que las vistas públicas, es más importante que atender ciudadanos en la oficina, porque es la obligación que contrae el legislador al momento de ser electo, [es en el hemiciclo] donde realmente la puede manifestar”, argumentó.

Más allá de las listas: el reto de cuadrar los votos

Rosa comentó que, en una legislatura como la que hay actualmente, donde ningún partido tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara, es vital la asistencia y participación de los legisladores en las sesiones, ya que su voto podría significar la aprobación o rechazo de alguna medida o nombramiento.

El profesor recordó cuando el Senado descartó el nombramiento de Nannette Martínez Ortiz como directora ejecutiva del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS). “Ese nombramiento se colgó porque algunos de los legisladores del PNP, que favorecían este nombramiento, faltaron a la sesión. El PNP no tuvo los votos para derrotar a los populares”, dijo.

¿Producto de la legislatura “a tiempo completo”?

Según el profesor, la figura del legislador a tiempo completo no es efectiva. Aseguró que solo vino a crear “una legislatura holgazana [con] gente que pierde mucho el tiempo porque se ven obligados a cumplir un calendario en el que la mayor parte del tiempo no hay cosas por las que votar ni cosas que considerar”.

A su juicio, anteriormente, las personas que ocupaban puestos legislativos no devengaban un salario, por lo que solo cumplían con su función de compromiso con su partido y con aquellos que le habían confiado el voto.

“Habiendo sido legislador y habiendo sido legislador a tiempo completo, pienso que esa fue una gran equivocación que nos dejó la política de los años 80. El legislador a tiempo completo no resolvió ninguno de los problemas que pretendía resolver y lo que hizo fue aumentar el gasto y los costos de la legislatura”, finalizó.

La participación es su cúspide

El senador Vargas Vidot expresó que, desde el cuatrienio pasado, no se ha ausentado a sesión alguna, ya que le preocupa mostrarse indiferente ante quienes le confiaron su voto.

“Yo soy un senador independiente y, si yo falto, falta mi delegación entera. Yo soy de las personas que no me gusta que me cuenten; no solamente he tenido una asistencia perfecta prácticamente en todas las sesiones, yo tengo expresiones, me dirijo al hemiciclo tengo debates sobre las medidas”, contó.

En esa misma línea, el senador novoprogresista Gregorio Matías defendió que su asistencia perfecta se debe a la necesidad de dar voz y voto a sus representados, mientras que la popular Marially González destacó que la presencia es necesaria para garantizar la diversidad de pensamiento en el hemiciclo.

Para la representante Deborah Soto Arroyo, su labor como maestra la ha influenciado para nunca faltar a sus deberes.

La otra cara de la moneda

Los representantes que más se han ausentado son los novoprogresistas Ángel Bulerín Ramos (12), María de Lourdes Ramos Rivera (12) y Wanda del Valle Correa (9), seguidos por los populares José Aníbal Díaz Collazo (9) y Jesús Santa Rodríguez (7).

El nuevo presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, suma unas ocho ausencias, lo que lo ubica dentro de los diez que más han faltado a las sesiones.

En torno al Senado, los legisladores con la mayor cantidad de ausencias son Rubén Soto Rivera (9) y Ramón Ruiz Nieves (7), ambos del PPD, y el expresidente de dicho cuerpo, Thomas Rivera Schatz, con cuatro ausencias.