Hombre dispara a su compañero por comerse el último Hot Pocket

Un hombre en Kentucky disparó a su compañero de cuarto por comerse el último Hot Pocket.

Según reportan medios estadounidenses, el hombre, identificado como Clinton Williams de 64 años, fue arrestado el domingo y enfrenta un cargo de delito grave de ataque. Williams se declaró no culpable.

La Policía de Louisville indicó que la víctima, cuya identidad no ha sido divulgada, recibió heridas que no ponen en peligro su vida.

El incidente surgió a raíz de una pelea física por el último Hot Pocket.

Muere la cantante Tina Turner a los 83 años

La cantante estadounidense Tina Turner falleció a la edad de 83 años.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana”, lee el comunicado publicado en sus redes sociales.

“Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo: su música. Toda nuestra sincera compasión va con su familia. Tina, te echaremos mucho de menos”, concluye.

Tina Turner, fue una imparable cantante y artista que se asoció con su esposo Ike Turner para una carrera llena de éxitos y presentaciones en vivo en las décadas de 1960 y 1970 y sobrevivió a su terrible matrimonio para triunfar en la edad adulta con la canción que encabezó todas las listas de éxitos “What’s Love Got to Do With It”.

Turner falleció el martes en su hogar en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, tras padecer una larga enfermedad, de acuerdo con su representante. Adquirió la ciudadanía suiza hace una década.

Pocas estrellas llegaron tan lejos como ella. Nació como Anna Mae Bullock en un hospital de una región segregada de Tennessee y pasó sus últimos años en una residencia de más de 24,000 metros cuadrados (260,000 pies cuadrados) en Lago Zúrich, y superó muchos obstáculos.

Físicamente maltratada, emocionalmente devastada y en la ruina financiera por su relación de 20 años con Ike Turner, se convirtió en una superestrella por sí sola cuando estaba en sus 40 años, en un momento en el que la mayoría de sus colegas ya iban cuesta abajo, y siguió siendo la principal atracción para quienes buscaban acudir a conciertos muchos años después.