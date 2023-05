El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciará su candidatura presidencial por Twitter

TALLAHASSEE, Florida, EE.UU. (AP) — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, considerado por muchos como el principal rival de Donald Trump por la nominación republicana, lanzará su campaña presidencial 2024 el miércoles.

El republicano de 44 años planea anunciar su decisión en una conversación online con el director general de Twitter, Elon Musk, según dos personas con conocimiento de la decisión que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el anuncio públicamente.

El evento de solo audio se transmitirá en Twitter Spaces a partir de las 6 p.m. EDT. DeSantis seguirá con una ronda de apariciones en horario de máxima audiencia en programas conservadores, incluidos Fox News y el programa de radio de Mark Levin.

DeSantis no dio pistas sobre sus planes durante una reunión de la junta estatal de clemencia en Tallahassee el miércoles, donde otorgó varios indultos a exprisioneros acusados principalmente de delitos relacionados con drogas hace décadas.

“Eres lo que el país necesita”, dijo un hombre después de obtener su indulto.

DeSantis sonrió entre dientes y le agradeció.

Hablando el martes en un evento del Wall Street Journal en Londres, Musk pareció confirmar la noticia, diciendo que DeSantis hará “un anuncio importante” en Twitter al día siguiente. “Será la primera vez que ocurre algo así en las redes sociales”, manifestó.

Añadió que de momento no está declarando su apoyo a ningún candidato en particular.

Si bien es común que una campaña haga anuncios por videos colocados en redes sociales, es menos común —quizás sin precedente— hacerlo en vivo en un foro transmitido por una red social.

“Si es verdad, es algo grande”, tuiteó la esposa de DeSantis, Casey, ofreciendo una liga a un artículo de Fox News sobre el tema, y añadiendo una cara sonriente.

Con esta decisión, DeSantis nuevamente parece imitar el estilo de Trump. Twitter solía ser el principal megáfono de Trump, uno que usaba para dominar a sus rivales en las primarias de 2016 y permanecer en los titulares de las noticias durante años. Pero fue expulsado de Twitter tras el asalto el Capitolio el 6 de enero de 2021. Twitter recientemente le permitió regresar, pero Trump no ha tuiteado.

___

Peoples contribuyó desde Nueva York.