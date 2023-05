Anuncian $35 millones para 22 proyectos de reconstrucción, artes, salud y comercio

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, informó el miércoles que varias organizaciones y municipios de Puerto Rico serán beneficiarios de nuevos fondos federales que suman más de 35 millones de dólares.

“Estos fondos federales reconocen el arduo trabajo y el compromiso de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y contribuirán significativamente a los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo en la isla”, dijo la comisionada residente en declaraciones escritas.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) ha aprobado ocho partidas de fondos federales que suman 31,281,159.74 dólares para trabajos de reconstrucción relacionados al huracán María. Entre los beneficiarios se encuentran la Administración de Vivienda Pública (AVP), varios municipios y la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo.

Además, el National Endowment for the Arts anunció el financiamiento de varios proyectos artísticos en Puerto Rico, que suman 1,077,915 dólares, beneficiando a cinco organizaciones, incluyendo Andanza, Inc., el Fideicomiso de Ballets de San Juan y la Universidad del Sagrado Corazón.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) ha aprobado 400 mil dólares para que Puerto Rico Manufacturing Extension pueda expandir sus capacidades y proporcionar optimización de la cadena de suministro nacional.

Además, AmeriCorps aprobó siete fondos a organizaciones en Puerto Rico durante el último trimestre con un valor aproximado de 1,947,163 dólares. Entre los beneficiarios se encuentran la Universidad del Sagrado Corazón, Inc., Mentes Puertorriqueñas En Acción Inc. y Centros Sor Isolina Ferre, Inc.

Finalmente, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos otorgará 448,800 dólares al Municipio de Ceiba para mejorar la atención de salud en la comunidad rural.