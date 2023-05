“Tatito” no regresará a la legislatura, pero no acepta si aspirará a la alcaldía de Dorado

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez habló el martes de lo que entiende deben ser asuntos importantes que se deben atender en el municipio de Dorado.

“El Tema de seguridad. El tema de educación. Hay que hay que detener la salida de puertorriqueños de la isla y Dorado es reflejo de eso. Dorado no sigue siendo una burbuja fuera de los otros 77 pueblos, así que el tema de seguridad hoy es prioritario y el tema educación”, dijo Hernández Montañez en un aparte con la prensa.

Hernández Montañez interesa retar en primarias al alcalde de Dorado, Carlos López, pero al momento no ha oficializado su aspiración.

“Solamente le puedo decir, que no regresó a la Asamblea Legislativa, que 16 años es más que suficiente y el trabajo ha sido extraordinario en el momento más difícil de Puerto Rico. Lo vamos a decir en diciembre, a menos que cambien el código electoral, para el 9 de enero. Yo voy a decir para dónde voy en diciembre o enero. Ya estoy seguro de que no regresó a la Asamblea Legislativa. No regresó a la Asamblea Legislativa”, mencionó.

Sobre las enmiendas al Código Electoral, sostuvo que acatará la posición que decida el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González.

“La Cámara ya creó comité conferencias y yo estoy listo para lo que me me envíen. el Senado tendría que crear un comité de conferencia y ahí entonces tengo un vehículo para que lo que envíe el Partido incluya la medida. Y estoy en espera y estoy listo, lo que me traigan yo lo voy a incluir”, concluyó.