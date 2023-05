“Senadoras hermanas” se oponen cambios a la ley de aborto de Carolina del Sur

COLUMBIA, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — Las únicas cinco mujeres en el Senado de Carolina del Sur prometieron resistir nuevas restricciones al aborto que debaten los legisladores después de que el grupo obstaculizó una prohibición casi total el mes pasado.

Se espera que el Senado estatal —de 46 miembros y liderado por los republicanos— debata el martes un proyecto de ley que prohíbe la mayoría de los abortos después de que un ultrasonido detecte actividad cardíaca, algo que generalmente ocurre alrededor de las seis semanas y antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas.

La propuesta incluye nuevas regulaciones incorporadas por la Cámara de Representantes estatal, también dominada por los republicanos, la semana pasada tras procedimientos retrasados por cientos de enmiendas presentadas por los demócratas durante dos días.

Los republicanos de la cámara baja eliminaron una sección que permitía a las menores solicitar a un tribunal un aborto hasta las 12 semanas de embarazo. También agregaron el requisito de que los padres biológicos paguen la manutención de los hijos a partir de la concepción.

Algunos senadores están retirando su apoyo al proyecto de ley después de los cambios, incluidas dos republicanas que en febrero apoyaron una prohibición similar de alrededor de seis semanas. Pero no está claro si hay suficientes republicanos en desacuerdo con los cambios como para perjudicar las posibilidades de que la iniciativa llegue al escritorio del gobernador.

Las llamadas “senadoras hermanas” (tres republicanas, una demócrata y una independiente) ingresaron juntas a la Cámara de Representantes el martes ante los vítores entusiastas de decenas de defensores del derecho al aborto reunidos en el piso principal.

Esta es la cuarta vez que la cámara baja aborda el tema del aborto desde que la Corte Suprema de Estados Unidos lo eliminó como derecho constitucional en junio de 2022.

Actualmente, el aborto sigue siendo legal hasta las 22 semanas en Carolina del Sur, aunque otras regulaciones bloquean en gran medida el acceso después del primer trimestre en las tres clínicas del estado. Pero la ley no ha cambiado debido a un desacuerdo entre los republicanos sobre hasta qué punto restringir el acceso.

James Pollard es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative, un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a los periodistas en las salas de redacción locales para informar sobre temas con poca difusión.