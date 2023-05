Republicanos: Casa Blanca muestra falta de urgencia en deuda

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, habla durante la reunión con el presidente Joe Biden para discutir la elevación del límite de deuda, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, 22 de mayo de 2023. No hubo acuerdo AP (Alex Brandon/AP)

WASHINGTON (AP) — Los negociadores del tope de deuda del presidente Joe Biden y el titular de la cámara baja Kevin McCarthy reanudaron las discusiones en el Capitolio el martes, pero los republicanos denunciaron una “falta de urgencia” por parte de la Casa Blanca para resolver el impasse presupuestario a tiempo para evitar un default federal potencialmente caótico.

Faltando apenas una semana para que se cumpla el plazo del 1 de junio, el presidente demócrata y el legislador republicano enfrentan una crisis financiera. La falta de un acuerdo, algo sin precedentes, provocaría el caos en los mercados financieros estadounidenses y penurias económicas en el país y el mundo.

McCarthy exhortó a su estrecha mayoría en la cámara a “mantener la unidad” a pesar de sus divisiones internas mientras negocia el mejor acuerdo posible para los conservadores, dijeron legisladores al salir de la reunión puertas cerradas.

“Todavía no hemos llegado”, dijo McCarthy en el Capitolio, y reiteró que no someterá a votación presupuesto alguno “que no gaste menos de lo que gastamos este año”.

A los legisladores republicanos se les dijo que podían seguir adelante con sus planes de partir de Washington durante el receso del Día de los Caídos en Guerras, después de la sesión del jueves. Pero McCarthy les advirtió que estuvieran atentos por si era necesario regresar para votar.

Las negociaciones sobre la elevación del tope de endeudamiento, que actualmente es de 31 billones de dólares, están en su segunda semana y se suponía que jamás llegarían al borde de una crisis.

La Casa Blanca sostuvo desde el comienzo que no estaba dispuesta a hacer concesiones sobre la necesidad de pagar las cuentas de la nación y exigió que el Congreso elevara el tope sin más, como ha hecho muchas veces sin imponer condiciones.

Pero el nuevo presidente de la cámara, el republicano McCarthy, visitó a Biden en la Oficina Oval en febrero y lo exhortó a negociar un paquete que redujera el gasto fiscal y los déficit postpandemia a cambio del voto a favor de elevar el endeudamiento.