Gobernador ratifica que la estructuración presupuestaria “le toca a la Junta”

El gobernador Pedro Pierluisi afirmó que la responsabilidad presupuestaria cae bajo el mandato de la Junta de Control Fiscal (JCF) y que no tiene grandes objeciones a la estructuración del presupuesto establecido por la Cámara de Representantes.

“Nosotros hemos estado trabajando con la Junta, porque es la Junta a la que va a someter el presupuesto, la petición presupuestaria a la Asamblea Legislativa y lo debe estar haciendo en algún momento en las próximas semanas. Lo estamos trabajando con la Junta, estamos de acuerdo con el monto del presupuesto en donde pueden haber algunas diferencias es en asignaciones particulares. Tengo que decir que las áreas que el presidente de la Cámara mencionó como áreas prioritarias coinciden con planteamientos que yo he hecho ante la Junta, es decir, asistir a la Universidad de Puerto Rico, es decir, asistir a los municipios, entre otros, así que yo veo una convergencia”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Sobre los fondos para los municipios, Pierluisi entiende que hay apertura para considerarlos.

“Lo que pasa es que no quieren dar un cheque en blanco, quieren que hayan como requisitos para el uso de los fondos y es en eso que está la discusión, también el monto. Yo prefiero que sea más de cien millones de dólares que sea alrededor de 100, 110 millones de dólares. Vi que el presidente habló de 80 millones de dólares para los municipios, así que está el monto y está la cuestión de cómo se asignarían los fondos a base de qué criterios. Y en eso es que estamos trabajando con la Junta”, mencionó.

En cuanto a las discusiones en Estados Unidos para el presupuesto federal y las implicaciones que tendría para Puerto Rico, el gobernador expresó que monitorean el asunto.

“Estamos monitoreando el asunto, como todo el proceso legislativo, ahí se está dando una negociación y lo que quieren los republicanos no es lo que necesariamente se va a aprobar. También le aplica a lo que quizás quieren también los demócratas. Ahí llegarán algún tipo de punto medio. Lo que yo he dicho y lo repito es que si lo que están pensando, cortar o eliminar fondos no obligados relacionados a la pandemia, la inmensa mayoría de los fondos que tenemos para atender el impacto de la pandemia han sido obligados, o sea, que la cantidad en el caso de Puerto Rico en ese tema no debe ser tan significativa. Esperemos que no haya corte, pero sí lo hay y se limita a eso, lo que hemos hecho es hemos estado acelerando el uso de todos esos fondos y la obligación de todos esos fondos relacionados a la pandemia”, sostuvo.

El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy mantienen negociaciones sobre el límite de la deuda, para evitar que la nación no pueda pagar sus obligaciones.