DeSantis anunciaría candidatura presidencial el miércoles

El gobernador de Florida Ron DeSantis anunciará su candidatura presidencial el miércoles en un evento de Twitter Spaces con Elon Musk, dijeron dos fuentes enteradas del plan.

DeSantis, considerado el principal rival de Donald Trump para la candidatura presidencial republicana, revelará sus planes en una conversación de audio con el propietario de Twitter, dijeron las fuentes que hablaron The Associated Press a condición de anonimato por no estar autorizadas para hablar públicamente del tema.

Ron DeSantis advirtió el sábado sobre una “cultura perdedora” republicana y trató de debilitar la figura de Trump en el Partido Republicano al cortejar a los electores del decisivo estado de Iowa.

“Gobernar no consiste en entretener. Gobernar no consiste en construir una marca o hacer publicaciones en las redes sociales y señalar las virtudes”, dijo DeSantis, quien vistió una camisa azul sin corbata ni saco. “Se trata, en última instancia, de ganar y entregar resultados”.

Trump, candidato a la presidencia por el Partido Republicano desde noviembre, tenía previsto demostrar su fuerza política con un gran mitin al aire libre en Des Moines, la capital del estado, más tarde, pero canceló el evento debido a una alerta de tornado.

Los votantes del estado están evaluando a DeSantis y a Trump, dos importantes figuras republicanas que están entre una media docena de candidatos del partido que ya anunciaron sus candidaturas o se tiene previsto que las anuncien próximamente. Trump está muy por encima de sus rivales en las encuestas preliminares, mientras que DeSantis es considerado ampliamente como el potencial rival más fuerte.