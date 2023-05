Ven complicado que no haya causa para arresto en vista judicial contra Mariana Nogales

El exfiscal Ernie Cabán y el analista político Guillermo San Antonio Acha aseguran que hay altas probabilidades de que se encuentre causa para arresto contra la representante Mariana Nogales del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), en la continuación de vista conocida como Regla 6.

Mariana Nogales enfrenta 24 denuncias sometidas por la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI). Las denuncias incluyen presuntas violaciones al Código Penal y al Código de Rentas Internas, incluyendo cargos de evasión fiscal y fraude.

Cabán comentó vía telefónica a Metro Puerto Rico que las probabilidades de que se le encuentre causa son altas ya que es una cuestión de evasión contributiva y es una prueba que se establece con ingresos, con estados bancarios que demuestre los ingresos que tuvo y documentación que demuestra lo que pagó por esos ingresos.

“La probabilidad de que haya una cintila de pruebas pues es absoluta a menos que no tengan las planillas o la información de Hacienda, pero si no tuvieran eso, no estuvieran preparados para presentar un caso. Me parece bien poco probable que haya una determinación de no causa con esa circunstancia del caso”, dijo Cabán.

Por su parte, Guillermo San Antonio Acha puntualizó que ve improbable que no le encuentren causa para arresto.

“Ese escenario de que no le encuentren causa en ninguno yo lo veo complicado, lo veo improbable a pesar de la mala fama y del historial que tiene el FEI”, comentó.

San Antonio Acha añadió que, en el caso de que se le encontrara causa para arresto, la Cámara de Representantes podría reabrir la investigación que tuvo con la Comisión de Ética.

Anteriormente, Nogales Molinelli se había referido a la Comisión de Ética por omisión de información en informe financiero y recibió una sanción con una multa de $2,000.

De igual forma, Ernie Cabán aseguró que el futuro político de la representante va a depender del reglamento de la Cámara de Representantes, si con esa determinación de causa es suficiente para comenzar otro proceso disciplinario.

“Si hubiera hechos adicionales como las planillas de contribución sobre ingresos o alguna evasión contributiva que pudieran encontrarle causa para arresto, pues la Cámara pudiera reabrir esa investigación de la comisión de ética”, dijo.

Si embargo, comentó que de no encontrarse causa en ninguno de los 24 cargos sería una victoria resonante para Nogales y para el MVC.

“El Movimiento Victoria Ciudadana ha construido una imagen de pulcritud y de combate a la corrupción de forma vigorosa implacable y de repente tienen en su seno un problema de esta naturaleza que ellos entienden que nace de la ventajearía política y de una investigación motivada políticamente y que es injusto con ella”, planteó San Antonio.

De igual forma, San Antonio Acha explicó que, en cuanto a su futuro político, de encontrarse causa puede llevar incluso a su expulsión.

“Yo siempre he pensado que hay que tener mucho cuidado con eso porque al final del camino los legisladores son electos por el pueblo por la gente y expulsarla seria revocar a la gente que voto por ella, habría que hacerlo en circunstancias extraordinarias”, dijo y añadió que una causa para arresto no es suficiente para una expulsión.

Por otro lado, Ernie Cabán aseguró que el tribunal ha sido flexible con la imputada ya que le han permitido una serie de concesiones tales como leer las declaraciones juradas que el Fiscal Especial Independiente (FEI) presentó al tribunal. “Eso no es un derecho que tiene, eso fue una concesión que hicieron con ella”, aseguró.

También señaló que si la prueba presentada por el FEI, es suficiente para establecer la cintila de pruebas necesarias, en esa etapa, la juez puede limitar la presentación de pruebas de la defensa.

Por otra parte, Cabán enunció que no cree que vaya a haber apelación al supremo con relación a la inhibición. Explicó que si la juez encuentra causa para la determinación de la causa, no se revisa ni en el tribunal supremo ni en el apelativo.