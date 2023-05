Niño de 13 años se gradúa con cuatro diplomas de la universidad

Un adolescente de 13 años hizo historia al graduarse con cuatro diplomas de una universidad en Oklahoma.

Según reportan medios estadounidenses, Elijah Muhammad se convirtió en el afroamericano más joven en graduarse de la universidad con un título en informática y ciberseguridad.

“Tengo 10 certificaciones de IBM a través de Course Zero, una certificación de Google IT y tengo cuatro diplomas del Oklahoma City Community College”, dijo Muhammad

“Al principio, realmente no entendí el impacto total hasta que mi papá me lo explicó completamente y me dijo: ‘Realmente estás haciendo esto, eres el más joven en hacerlo’”, añadió.

Durante la entrevista, sus padres mencionaron los orgullosos que se sienten de su hijo.

“Es la persona más inteligente que conozco. Nunca he visto a nadie como él”, dijo la madre del joven. Mientras su padre expresó: “Si te lo propones, puedes hacerlo. Solo tienes que poner el trabajo que se necesita”.

La familia indicó que la hermana mayor de Muhammad también acaba de graduarse de la universidad a la edad de 15 años.