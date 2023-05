“Más vivito que coleando”: Yoyo Boing enfurece con noticia falsa sobre su muerte

Con un tono de molestia, así se expresó el comediante Luis Antonio Rivera “Yoyo Boing” tras enterarse que a través de las redes sociales se había difundido una noticia falsa sobre su supuesta muerte.

“Un gracioso que estoy seguro que el prostíbulo donde trabajaba la mamá lo cerraron (sic.)”, expresó en entrevista con Lo Sé Todo (Wapa TV).

Del mismo modo, dijo que había recibido varias llamadas de familiares y amigos para preguntarle cómo estaba tras haber visto el rumor falso en las redes sociales.

“Me da pena con la familia mía que me llama llorando, imagínate tú. Un amigo mío me llamó, -ay yo pensaba tomar chocolate gratis- así me dijo”, expresó en entrevista con el programa.

El comediante también aseguró que está “más vivito que coleando”. Igualmente dijo que su agenda está cargada, ya que tiene trabajo con actividades que realiza un reconocido plan médico del país y con la nueva versión de la obra del personaje de Cuca Gómez.

En abril, el actor y comediante puertorriqueño Luis Antonio Rivera, mejor conocido como Yoyo Boing, cumplió 93 años. La celebración llega con el anuncio de un nuevo proyecto laboral junto con la senadora popular del distrito de Mayagüez, Ada García Montes.

Un proyecto educativo y turístico para el oeste de Puerto Rico será el nuevo capítulo en la extensa trayectoria de Yoyo Boing. El proyecto busca presentar diferentes íconos de cada uno de los 12 municipios que comprenden el distrito senatorial que García Montes representa, con el fin de promover la oferta turística de la zona de manera amena y educativa.

Al menos 12 cápsulas educativas de cultura y turismo sobre temas de interés de todos los municipios que comprenden el Distrito Mayagüez Aguadilla es parte del proyecto que tanto García Montes como Yoyo desarrollan. El proyecto se centra en crear reseñas turísticas en las cuales se resalten los recursos naturales de cada pueblo, datos históricos notables, información de ofrecimientos gastronómicos y la oferta turística relevante en general.

“Iniciar un nuevo proyecto siempre me llena de entusiasmo más aún cuando a través del mismo se resaltan los valores, costumbres y tradiciones que nos caracterizan como pueblo. Agradezco a la senadora Ada García y al presidente del Senado, José Luis Dalmau, por esta oportunidad de continuar sirviendo y entreteniendo al pueblo. Un orgullo y un honor ser parte de este equipo de trabajo”, dijo en declaraciones escritas el actor y comediante que por muchos años lideró el programa de televisión “Desde mi pueblo”.

Por su parte, la senadora, quien también preside la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado, elogió la experiencia de Yoyo Boing en la radio, la televisión y el teatro. Experiencia a la cual suman su trayectoria y participación activa en los programas Desde mi pueblo y Puertorriqueñísimo. “Estas experiencias de vida son clave para el desarrollo del proyecto que esperamos presentar dentro de pocos meses tanto al oeste como a todo Puerto Rico. Hablar con Yoyo es conocer más sobre los elementos que caracterizan a cada uno de los 78 municipios de nuestra isla. Estoy segura que el resultado de nuestro esfuerzo redundará en beneficio de la zona oeste y de Puerto Rico”, aseguró García.

“Estoy entusiasmada con este nuevo proyecto que puedo compartir junto al reconocido y talentoso actor y comediante, Yoyo Boing, quien a sus 93 años todavía irradia energía y deseos de aportar a su país. Nutrirnos con su sabiduría y experiencia será enriquecedor para este proyecto que incluye reseñas de valor turístico de cada uno de los municipios que comprenden el Distrito de Mayagüez”, expresó García. “Un proyecto que se convertirá en recurso esencial tanto para el sistema educativo del oeste y de Puerto Rico así como para el desarrollo turístico de la zona”.

García Montes resaltó que trabajar junto a Yoyo Boing en la realización del proyecto evidencia que las personas de edad avanzada tienen mucho que aportar. “Uno de los mayores retos que tenemos como país es entender que la vejez, es un proceso natural en el cual, la experiencia y la sabiduría de nuestros mayores, en especial la de nuestros artistas, puede llegar a ser la mayor aportación para la transformación social que deseamos y para la promoción de la cultura y los valores que nos unen”. Tanto García Montes como Yoyo dijeron que se encuentran inmersos en el desarrollo del proyecto que esperan presentar antes de que finalice este 2023.