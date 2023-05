Advierten sobre altas temperaturas en San Juan y zonas cercanas.

May 18

Hoy va a ser otro día caluroso 🥵. Los índices de calor alcanzaran los 111° 🌡️en el norte y oeste de PR.

¡Manténgase hidratado!

Today is going to be another hot day🥵. Heat indices can reach the 111° 🌡️across north and west coast of PR.

Stay Hydrated!