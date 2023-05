PNP impugnará juramentación de Gretchen Hau como representante

El senador y secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, adelantó que su colectividad impugnará ante los tribunales la juramentación de la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Gretchen Hau como nueva representante por el distrito de Cidra y Cayey.

Según Ríos, la colectividad presentará un recurso legal para impedir que la actual senadora juramente en su nuevo escaño en la Cámara de Representantes hasta que se oficialice su renuncia en el Senado de Puerto Rico.

“Gretchen Hau quiere juramentar en la Cámara y todavía no hay una vacante en el Senado, hoy lo planteamos en el hemiciclo del Senado, dijimos presidente usted no puede llenar una vacante el sábado cuando no hay una vacante en el Senado, porque Gretchen Hau no hay renunciado y no ha juramentado en el lado de allá”, expresó Ríos en el programa Directo y sin filtro de ABC Puerto Rico.

La senadora anunció su intención de dejar su escaño como senadora del Distrito de Guayama para ocupar el escaño del Distrito 29 en la Cámara de Representantes que quedó vacante tras el fallecimiento del representante José Aníbal Díaz Collazo.

A principios de este mes, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, mostró su apoyo a la senadora Gretchen Hau para que sea quien cubra la vacante del fenecido representante José Aníbal Díaz Collazo.

Según indicó el presidente cameral en una comunicación escrita, la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) aprobó que la vacante se cubra mediante el voto de los delegados de Cidra y Cayey en lugar de una elección especial.

El Partido Popular Democrático (PPD) recibió hasta el pasado sábado los documentos de aspirantes para la vacante senatorial que dejó Hau.

Los nombres de los exsenadores Cirilo Tirado y Ángel Rodríguez, así como el de la exrepresentante Ciela González, se mencionan como posibles aspirantes para llenar la silla que deja Hau tras su renuncia.