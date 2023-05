Pierluisi: “Si tenemos que vivir con ese código, vivimos con el código. Ya se usó para las pasadas elecciones”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia aseguró el miércoles que el liderato entrante del Partido Popular Democrático (PPD) va a acceder a enmendar el Código Electoral.

“Yo lo que pienso es que tarde o temprano van a darse cuenta de que tienen dos opciones. Es tan sencillo como eso, o enmiendan el código para mejorarlo en las áreas en que hay consenso o viven con el código cómo está”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Si ellos pierden esta oportunidad, la perdieron ellos. O sea, en el caso nuestro, si tenemos que vivir con ese código, vivimos con el código. Ya se usó para las pasadas elecciones, se puede usar para las próximas”, añadió.

Según Pierluisi Urrutia, los funcionarios del PPD tienen la oportunidad ahora para hacer cambios y la deben aprovechar.

“Es que se cae de la mata que tienen una oportunidad de hacerle cambios al código que aprobó mi partido, la delegación legislativa de mi partido. Se la estamos dando, si no la aprovechan la pérdida es de ellos. Como todo en la vida, uno tiene que llevar un consenso, tiene que negociar, uno tiene que ceder. La cuestión de si no se hace todo lo que yo quiero pues entonces no voy a hacer enmienda alguna. Esas no son actitudes”, mencionó.

A su entender, entre los cambios positivos que tendría el Código Electoral se encuentran: el cambio de la fecha para el comienzo del proceso electoral para el mes de enero; que el registro electoral sea real, para facilitar las recusaciones y los cambios en la fórmula que se utiliza para los candidatos por acumulación.

Sobre la permanencia de Francisco Rosado Colomer como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el gobernador entiende que será confirmado en ascenso al Tribunal de Apelaciones por la Legislatura.

“Si pierden la oportunidad, vamos a seguir teniendo Rosado Colomer como presidente mínimo hasta diciembre. Y, por otro lado, la juez Jessica Padilla también puede continuar ejerciendo su cargo de presidenta alterna, hasta que se lleguen a estos consensos que estamos buscando. Si ellos se retiran de la mesa de negociación para lograr estos consensos, nuevamente quienes pierden son ellos hablo del liderato del partido popular porque básicamente nos vamos a quedar con el ‘estatus quo’ nos vamos a quedar con el Código como está y nos vamos a quedar como un presidente o una presidenta designada por este servidor para ejercer su cargo”, concluyó.