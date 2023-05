Ciencias Forenses pide $25 millones para su presupuesto, más de lo que recomienda la Junta

La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, defendió el miércoles la solicitud de un presupuesto de 25 millones de dólares para el próximo año fiscal 2023-2024.

“Aunque nuestra petición presupuestaria supera a las partidas recomendadas por la Junta, estamos en abierta comunicación y colaboración para aunar esfuerzos y buscar alternativas”, señaló Conte Miller en vistas públicas de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes.

“El ajuste salarial que se ha implementado aún se encuentra por debajo de la expectativa de justicia salarial”, añadió Conte Miller, aunque destacó que las partidas de la Junta han sido positivas para retener talento en el ICF.

La petición presupuestaria del ICF representa una diferencia de seis millones de dólares en comparación con la partida recomendada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la entidad.

Conte Miller explicó que la petición ascendente a 25 millones de dólares se distribuye de la siguiente manera: dieciséis millones ciento dos mil dólares para nómina y costos relacionados; cuatro millones setecientos veintitrés mil dólares para gastos operacionales; un millón ochocientos veintitrés mil dólares para pagos de utilidades y dos millones trescientos ochenta mil dólares para el sistema de retiro.

En defensa del aumento presupuestario, Conte Miller insistió en que reclutar personal sin mejorar las compensaciones crea un círculo vicioso ante la realidad de la fuga de talento. Añadió que la agencia está en proceso de completar un nuevo Plan de Clasificación y Retribución, realizado por la reconocida firma AON.

Finalmente, Conte Miller subrayó que el aumento en los costos de nómina apoyará la lucha contra el crimen, en la búsqueda de justicia para las víctimas de delitos.

Solicitan incremento en varias partidas adicionales

Por otra parte, el ICF explicó aumentos en asignaciones de servicios comprados, servicios profesionales, materiales y suministros, compra de equipo, fondos CAPEX y otros gastos.

En el renglón de servicios comprados, han solicitado un incremento de $550,000. Según el memorial escrito, esta asignación incluye objetos de gastos que nos permiten la contratación de suplidores para los servicios de conservación, mantenimiento y reparación de equipos y de la planta física de las instalaciones del ICF en San Juan, Ponce y Mayagüez.

Por otro lado, solicitaron un incremento de $250,000 destinados para servicios profesionales. “Esta partida nos permitiría contratar varios asistentes de patólogos a un costo aproximado de $120,000 ante la necesidad imperiosa de servicio debido a la incidencia de crímenes violentos y recurrencia de muertes en situaciones indeterminadas, como ocurre en las cárceles”, indicó Conte Miller.

Sobre los fondos CAPEX de mejoras permanentes, la solicitud presupuestaria considera $1,338,000 para, principalmente, tres proyectos: Adquisición de equipo “CT Scan Post Mortem”, desarrollar el “Network Equipment Refresh Solution” y lograr el “Improvement and Optimization for the Data Storage Capacity”.

A modo de conclusión, Conte Miller señaló “solicitamos que en reconocimiento y deferencia al trascendental trabajo que realizamos para la misión de analizar evidencia científicamente para contribuir a esclarecer la verdad en beneficio de sociedad, y a la autonomía administrativa y fiscal conferida en nuestra Oficina en virtud y al amparo de las leyes 135-2020 y 50-2022, la asignación presupuestaria se aprobada de forma consolidada”.