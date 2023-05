Residentes de El Faro en Guayanilla siguen esperando por un hogar seguro tras terremotos de 2020

La presidenta de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración, Marially González, llevó a cabo este martes una vista pública en la comunidad El Faro del barrio Rufina de Guayanilla para conocer las gestiones realizadas por instituciones gubernamentales en el proceso de reubicación de residentes, cuyos hogares resultaron afectados durante temblores del año 2020.

“Pudimos ver en esta vista que solamente dos familias han sido reubicadas de un total de 45. Queda mucho trabajo por hacer, no hay planes concretos, cuánto es el tope para cada familia. El alcalde nos indica que no puede dar esa información, la cual no consideramos que sea algo justo, ya que son fondos públicos, pero sí hay alternativas por parte del Departamento de la Vivienda que, aunque puede dar un poquito más, le da esperanza de que puedan ser lugares más seguros para nuestra gente. Vamos a seguir al tanto, dando seguimiento a los desembolsos y conocer dónde serán reubicadas estas familias”, destacó la senadora que llevó a cabo la audiencia en Guayanilla mediante la Resolución del Senado 596

Rose Vélez, residente de dicha comunidad desde hace más de 50 años, expresó la necesidad de reubicarse en una vivienda segura. “Nunca habíamos pasado por esta situación. Desde los terremotos bajó el terreno y ahora tenemos problemas de inundaciones porque la marea sube. Aquí hay personas desesperadas porque el agua ahora entra a las casas. La gente está frustrada y desesperada. El alcalde nos ha presentado hogares para mudarnos, pero están deteriorados. No puedo salir a una residencia que no tiene agua, luz, sin servicio sanitario. Necesitamos un sitio seguro donde estar”, dijo.

En la misma línea se manifestó el licenciado Oscar Padilla, en representación de la residente Iris Rodríguez, quien expresó que “hay una comunidad afectada que va a ser desplazada por razones de seguridad. Si hay un plan y un perfil socioeconómico de las familias afectadas para entonces poder ver el plan de desalojo. Queremos saber esos pasos. Cuáles son los que se van a dar. No sabemos si el realojo lo llevará a cabo el Departamento de la Vivienda o el Municipio. Mi representado desconoce cuál sería el proceso”.

Por su parte, el alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera, compareció ante la Comisión y explicó que debido a la burocracia se ha retrasado todo el proceso. “Asumimos la administración en el 2021. Cuando llegamos a la comunidad nos percatamos que estaban sumergidos en el agua, luego surgió que los miembros de aquí no cualifican para muchas ayudas porque no poseen títulos de propiedad”, indicó.

A su vez, el ejecutivo municipal dijo que se identificaron $1.6 millones en fondos gubernamentales para el proceso de reubicación de las familias que están cerca de la costa, pero aclaró que eventualmente se puede reubicar a toda la comunidad que requiere más tiempo. Mencionó que en Guayanilla 1,500 residencias quedaron afectadas por los sismos, por lo que “conseguir una casa es complicado”. Indicó que se acercaron al Departamento de Vivienda para identificar varias propiedades.

Detalló que se adquirieron siete residencias que, aunque no estaban en las mejores condiciones en términos de estructura, los ingenieros la inspeccionaron. Señaló que las viviendas se están reparando. Además, a preguntas de la senadora, el alcalde indicó que una vez se reubiquen, las residencias actuales se van a demoler.

La senadora por el distrito de Ponce, preguntó cuál es el requisito para obtener una casa. El alcalde explicó que uno de los requisitos es “tener un espacio aquí y que la vivienda esté en zona de peligro”.

Además, indicó que en la comunidad hay 45 casas y 21 familias. González preguntó cuántas familias serán reubicadas y el alcalde respondió que cualifican 32 que han sido preseleccionadas.

“Aquí la reubicación es libre y voluntaria. Si al residente no le gusta la casa, no se le puede obligar”, sostuvo el alcalde. Igualmente, añadió que hay 11 familias que están reubicadas o en proceso de reubicación.

William Rodríguez, secretario del Departamento de la Vivienda también participó como deponente y explicó que los fondos CDBG-DR se dividen en distintas partidas. Mencionó que el programa R3 es de relocalización de viviendas. Para este programa se identificaron cuatro familias con vales de reubicación donde una de ellas se ha completado y las otras tres están en proceso. Indicó que los vales van desde $160 mil hasta $180 mil que varía dependiendo de la composición familiar.

Asimismo, dijo que para el mes de junio espera brindar detalles a la comunidad sobre el programa de Fondos de Mitigación Comunitaria. “En este caso, la comunidad tiene que estar de acuerdo en entrar en un 60 por ciento. Es totalmente voluntario. Luego se hace un diseño participativo del lugar donde se quieren mover, que sea un sitio accesible”.

Además, el funcionario dijo que si la comunidad no acepta esta propuesta, hay otros programas disponibles de reubicación. “Nos movimos rápido para atender las necesidades de la comunidad. El desalojo es voluntario”, sostuvo el secretario.

De otra parte, la senadora preguntó cómo va la formación del Consorcio del Sur que agrupa varios municipios de la zona para agilizar los procesos. El secretario explicó que firmaron el acuerdo, con un presupuesto fue aprobado y de Vivienda se le adelantó un capital de más de $800 mil para la contratación de personal, así como para el proceso de divulgación del programa.

“Les estamos dando todas las herramientas, pero es CONSUR quien tiene que empezar los procesos porque es un organismo independiente”, dijo Rodríguez.