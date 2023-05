Nuevo presidente del PPD asegura que hay dos opciones con el Código Electoral

Para el nuevo presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, hay dos opciones con el Código Electoral que aún se mantiene en el limbo en la Legislatura: que el gobernador Pedro Pierluisi diga si está dispuesto a enmendarlo “para quitarle el control absoluto al PNP (Partido Nuevo Progresista)” o que la Pava logre ganar las próximas elecciones y derogarlo una vez en el poder.

En declaraciones a la prensa, Pierluisi indicó que “el que quiera mejorar ese código la oportunidad es ahora”.

“Si lo que quieren es mantener el mismo y no mejorarlo, pues esa es su decisión, no la nuestra. Si los demás no tienen apertura para mejorarlo, perdieron la oportunidad para hacerlo”, añadió el primer ejecutivo.

Ante esas expresiones, Ortiz dijo hoy en entrevista con Metro Al Mediodía que lo primero que el gobernador debe decir es “si él está dispuesto a enmendar el código para quitarle el control absoluto al PNP de un proceso que debe ser entre todos los que participamos”.

“El gobernador lo que tiene que contestar es si él está dispuesto a que se enmiende el Código para darle confiabilidad en el proceso, en el voto por correo y en el voto adelantado. Lo que tiene que decir, claramente, es si está dispuesto a que realmente nosotros tengamos un sistema que le garantice a la gente que cada voto que se cuenta lo emita ese elector, que no hay un voto doble, que hay personas que votaron que no viven aquí como pasó en la elección de 202″, sostuvo.

El representante recalcó que esa es la única manera con la que podría contar él y que no tolerará enmiendas superficiales. Dijo que el código debe enmendarse para que el proceso electoral sea justo y haya participación de los partidos.

“Que no sea una agencia de gobierno más en la Comisión donde el PNP nombra todos los principales oficiales y se queda con el proceso electoral. Eso es lo que yo no voy a hacer cómplice”, apuntó.

Ortiz, indicó, además que ya habló con los presidentes de ambos cuerpos legislativos, José Luis Dalmau en el Senado y Rafael ´Tatito´ Hernández en la Cámara y les solicitó que detuvieran el proceso legislativo para para darle una mirada institucional al proyecto que se estaba discutiendo. Con Hernández se reuniría hoy, mientras que con Dalmau espera realizaron en lo que resta de semana.

“Ambos entendieron que es un tema que debe ser manejado por la institución y yo como presidente debo tener por supuesto la iniciativa en ese proceso. Quiero tener una conversación interna de partido sobre esa medida. Yo tengo mis preocupaciones, pero ahí yo tengo gente que sabe del tema muchísimo más, con mucha más experiencia, que quiero conocer la posición sobre este proyecto. Enmiendas superficiales para adornarlo y decir que el PNP y el PPD aprobaron un código que no va a hacer el trabajo, para eso yo como presidente no me voy a prestar y yo lo he dicho en múltiples ocasión”, apuntó.